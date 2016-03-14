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تقرير أمريكي يرصد 161 هجوما كيماويا بسوريا

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تقرير أمريكي يرصد 161 هجوما كيماويا بسوريا تقرير أمريكي يرصد 161 هجوما كيماويا بسوريا

سوريا – أرشيفية

ذكر تقرير أمريكي جديد أن الأسلحة الكيماوية استخدمت 161 مرة على الأقل في الحرب السورية المستمرة منذ خمس سنوات، وأن تلك الهجمات خلفت نحو 1500 قتيل.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن الجمعية الطبية الأمريكية السورية أن التقرير الصادر اليوم /الاثنين/ يعد الأكثر شمولا للهجمات الكيماوية التي شهدتها سوريا حتى الآن.

ولم يحدد التقرير منفذي تلك الهجمات، وتطالب الجمعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي بسرعة تحديد الجناة ومحاسبتهم.

وتواجه السورية اتهامات باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبها، بالرغم من أن مجلس الأمن أمر عام 2013 بالقضاء على ترسانتها من الأسلحة الكيماوية.

كما يواجه تنظيم داعش الإرهابي اتهاما باستخدام تلك الأسلحة في معاركه بسوريا والعراق أيضا.

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أونا

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