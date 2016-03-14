تقرير: 161 هجوما كيماويا فى الحرب الأهلية السورية المستمرة من 5 سنوات

>أفاد تقرير جديد بأن الأسلحة الكيماوية استخدمت 161 مرة على الأقل فى الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ خمس سنوات، ما خلف نحو 1500 قتيلا.

وقالت الجمعية الطبية الأمريكية السورية إن التقرير الصادر اليوم الاثنين يعد القائمة الأكثر شمولا للهجمات الكيماوية التى شهدتها سوريا حتى الآن.

وتطالب الجمعية مجلس الأمن والمجتمع الدولى بسرعة تحديد الجناة ومحاسبتهم.

وتواجه الحكومة السورية اتهامات باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبها، بالرغم من أن مجلس الأمن أمر عام 2013 بالقضاء على ترسانتها من الأسلحة الكيماوية.

وندد المجلس العام الماضى باستخدام المواد الكيماوية السامة، مثل الكلور، وهو ما تنفيه الحكومة.

ولفت التقرير إلى أن هذه الهجمات فى تزايد مشيرا إلى أنها أسفرت عن إصابة أكثر من 14500 شخص حتى الآن.

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