أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تقرير: 161 هجوما كيماويا فى الحرب الأهلية السورية المستمرة من 5 سنوات

Google+ Print
تقرير: 161 هجوما كيماويا فى الحرب الأهلية السورية المستمرة من 5 سنوات تقرير: 161 هجوما كيماويا فى الحرب الأهلية السورية المستمرة من 5 سنوات

>أفاد تقرير جديد بأن الأسلحة الكيماوية استخدمت 161 مرة على الأقل فى الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ خمس سنوات، ما خلف نحو 1500 قتيلا.

وقالت الجمعية الطبية الأمريكية السورية إن التقرير الصادر اليوم الاثنين يعد القائمة الأكثر شمولا للهجمات الكيماوية التى شهدتها سوريا حتى الآن.

وتطالب الجمعية مجلس الأمن والمجتمع الدولى بسرعة تحديد الجناة ومحاسبتهم.

وتواجه السورية اتهامات باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبها، بالرغم من أن مجلس الأمن أمر عام 2013 بالقضاء على ترسانتها من الأسلحة الكيماوية.

وندد المجلس العام الماضى باستخدام المواد الكيماوية السامة، مثل الكلور، وهو ما تنفيه الحكومة.

ولفت التقرير إلى أن هذه الهجمات فى تزايد مشيرا إلى أنها أسفرت عن إصابة أكثر من 14500 شخص حتى الآن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان