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نشطاء لبنانيون يحاولون إغلاق مداخل بيروت احتجاجا على أزمة النفايات

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نشطاء لبنانيون يحاولون إغلاق مداخل بيروت احتجاجا على أزمة النفايات نشطاء لبنانيون يحاولون إغلاق مداخل بيروت احتجاجا على أزمة النفايات

حاول نشطاء من الحراك المدنى اللبنانى لاسيما من حملة "طلعت ريحتكم" إغلاق مداخل بيروت بلبنان صباح الاثنين،فى إطار احتجاجاتهم على أزمة النفايات والخطة التى أقرها مجلس الوزراء اللبنانى لحل الأزمة.

وحاولت مجموعة من "طلعت ريحتكم" تحمل أعلاما لبنانية إغلاق الطريق الذى يصل بيروت بشمال البلاد فى منطقة الدورة التى تشكل مدخل بيروت الشمالى ومنع السيارات من المرور، ونام بضعة نشطاء بأجسادهم فى نهر الطريق لبعض الوقت، لكن القوى الأمنية أخلت الطريق وأعادت فتحه أمام حركة السير.

وفى مدخل بيروت الجنوبى. . حاولت حملة "طلعت ريحتكم" إقفال إحدى اتجاهات طريق (خلدة- بيروت) والتى تشهد حركة مرور كثيفة.

أما فى منطقة الحازمية التى تشكل المدخل الشرقى لبيروت، فقد شهدت حركة مرور كثيفة من الحازمية فى اتجاه بيروت وسط حضور مجموعة من الناشطين والقوى الأمنية.

وظل الطريق سالكا بشكل جزئى نظرا لمحاولة إغلاق من قبل النشطاء بين الحين والآخر فى محاولة لعرقلة حركة المرور وهم يرددون هتافات ضد .
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مصر 365

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