اعتقال 14 إندونيسيا حاولوا السفر إلى سوريا

ألقت الشرطة الإندونيسية القبض على 14 شخصا فى مطار جاكرتا، قالت إنهم كانوا بصدد التوجه إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات المتطرفة.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية عن المتحدث باسم شرطة جاكرتا محمد إقبال قوله أنه تم توقيف الإندونيسيين فى المطار عندما كانوا يحاولون الصعود إلى طائرة متوجهة إلى بانكوك، حيث كانوا يعتزمون الانتقال من هناك إلى سوريا.

وأشار إقبال إلى أن بين الموقوفين عائلة من خمسة أفراد بينهم ثلاثة أطفال، ولم يذكر إذا كان الموقوفون يعتزمون الانضمام إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابى.

وغادر مئات الإندونيسيين بينهم عائلات بالكامل للانضمام إلى داعش، منذ أن سيطر التنظيم المتطرف على مناطق شاسعة من العراق وسوريا خلال السنوات الثلاث الماضية.

ورحلت تركيا منذ ديسمبر 2015 أكثر من 200 إندونيسى بعدما حاولوا الدخول إلى سوريا، وفق تقرير أصدره- الشهر الماضى- معهد الدراسات "بوليسى أناليسيس أوف كونفليكت"، الذى يتخذ من جاكرتا مقرا له.

وتبنى داعش فى يناير الماضى هجوما نفذه انتحارى ومسلحون فى جاكرتا، وأسفر عن مقتل 4 مدنيين وأربعة من المهاجمين، وكان أول هجوم كبير يشهده هذا البلد منذ 7 سنوات.

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