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صورة - كريستيانو رونالدو يدعم أطفال سوريا

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صورة - كريستيانو رونالدو يدعم أطفال سوريا صورة - كريستيانو رونالدو يدعم أطفال سوريا

(إفي): أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، وسفير منظمة (أنقذوا الأطفال)، عبر مواقعه بمواقع التواصل الاجتماعي دعمه للأطفال السوريين.

ونشر كريستيانو صورة له مع ابنه ذي الخمس سنوات حاملا صورة أيمن، طفل لاجئ سوري يعشق كرة القدم، وفقا لما أفادت به المنظمة غير الحكومية.

واستخدم كريستيانو رونالدو حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "كي لا يفقد العالم الاهتمام عن كل ما يمر به الأطفال في هذه الحرب".

وكريستيانو هو الرياضي الأكثر متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ200 مليون متابع.

وأكد أندريس كوندي، المدير العام للمنظمة "بمساعدة رونالدو، نريد أن نولي الاهتمام لأطفال الحرب في سوريا. الكثيرون مثل أيمن لم يعرفوا شيئا سوى الحرب. داخل سوريا هناك أكثر من 250 ألف طفل يعيشون في مناطق تحت الحصار محرومين من الغذاء والأدوية الأساسية والمياه الصالحة للشرب".

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