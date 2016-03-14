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بالصور.. أول مؤتمر لريادة الأعمال بمدارس القرى بكفر الشيخ

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بالصور.. أول مؤتمر لريادة الأعمال بمدارس القرى بكفر الشيخ بالصور.. أول مؤتمر لريادة الأعمال بمدارس القرى بكفر الشيخ
نظمت مديرية التربية التعليم بكفر الشيخ وإدارة الحامول التعليمية يوماً لريادة الأعمال بمدرسة الإبعادية التابعة لإدارة الحامول التعليمية، حيث وفرت المديرية والإدارة والمدرسة الوسائل والأدوات التى يستخدمها أرباب المهن المختلفة فى أعمالهم، ليتدرب عليها الطلاب لتكون التجربة الأولى فى مدارس بمدرسة بقرية من القرى المصرية.

وقالت الدكتورة منى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن تطبيق ريادة الأعمال فى مدارس القرى هو الأول من نوعها فى المدارس، لإتاحة حرية اختيار التلاميذ والطلاب للمهن التى يحبونها من خلال توفير الوسائل والأدوات المستخدمة فى كل مهنة من المهن.

وأضافت أن تطبيق ريادة الأعمال فى مدارس القرى كان له أثر كبير على الطلاب والأسر، لاختيار الطلاب للمهن حسب رغبتهم دون إجبار لهم.

وقالت وكيل الوزارة، إن الهدف من يوم ريادة الأعمال فتح أفق اكبر وأوسع لدى التلاميذ ليمارسوا ويعبروا عن آمالهم وطموحهم بالعمل فيما يتمنون، ومنها خلق فرص عمل ممكن لمثل هذا التلميذ صغير السن أن يكون سبب لكسب رزق مستقبلاً، ومن الممكن مشاركة جميع أفراد الأسرة معه فى هذا العمل ويكبر مشروعه، ويصبح رجل أعمال ناجحا أو صانعا ماهرا أو حرفيا محترفا.

وأضافت أن الفكرة جديدة بلا شك، وكان لفريق العمل الفضل فى توصيل مثل تلك المفاهيم للتلاميذ، حتى استوعبوا الفكرة وذهب كل منهم يبحث عن ذاته ويحقق أمنياته، فمنهم من عمل طبيبا، ومنهم من عمل ضابط جيش وشرطة وصانعا حرفيا لأعمال البناء، وغيرها من المهن مثل الخياط والطباخ، ومنهم من عمل إماما وخطيبا، ومنهم من عمل رساما، كل هؤلاء هم جيل الغد الذى يشيد ويعمر الوطن ويحافظ على سلامته من كل معتدى.

وقال الدكتور محمود رمضان، مدير وحدة تيسير الأعمال والانتقال لسوق العمل، إن تلاميذ وطلاب مدرسة الأبعادية عبروا عن سعادتهم بمؤتمر ريادة الأعمال الذى تم تنفيذه، واختار كل طالب وطالبة وتلميذه المهن التى يحب أن يمتهنوها دون إجبار من أولياء أمورهم.

وأضاف السيد إسماعيل، مدير إدارة الحامول التعليمية، إن التجربة التى كُللت بالنجاح سيتم تعميمها على عدد من مدارس الحامول وفق توجيهات الدكتورة منى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

يشار إلى أن بعض أسماء التلاميذ المشاركين والمهن التى اختاروها هم: سليمان محمد حسن "إمام وخطيب"، فادى محمد عامر "رسام"، حماس رضا السيد "طبيبة"، دنيا محمد عامر "أخصائى تحاليل"، بسنت المهدى عبدالبارى "طبيبة أطفال"، وسام سعد على "طبيبة"، على أيمن "رسام".

مؤتمر لريادة الأعمال بمدارس القرى بكفر الشيخ (1)

مؤتمر لريادة الأعمال بمدارس القرى بكفر الشيخ (2)

مؤتمر لريادة الأعمال بمدارس القرى بكفر الشيخ (3)

مؤتمر لريادة الأعمال بمدارس القرى بكفر الشيخ (4)

مؤتمر لريادة الأعمال بمدارس القرى بكفر الشيخ (5)

مؤتمر لريادة الأعمال بمدارس القرى بكفر الشيخ (6)

مؤتمر لريادة الأعمال بمدارس القرى بكفر الشيخ (7)


>الاستعداد لمؤتمر ريادة الأعمال بحامول كفر الشيخ
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