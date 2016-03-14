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«الإسعاف»: 21سيارة اسعاف لنقل مصابي انهيار عقار الاسماعيلية

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«الإسعاف»: 21سيارة اسعاف لنقل مصابي انهيار عقار الاسماعيلية «الإسعاف»: 21سيارة اسعاف لنقل مصابي انهيار عقار الاسماعيلية

أرشيفية

قال الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف المصرية،  أنه تم تخصص 21 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انهيار عقار الإسماعيلية المكون من 5 طوابق بشارع رمسيس أمام المحطة الجديدة والذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص تتراوح إصابتهم بين كسور واشتباه ما بعد الارتجاج.

واوضح فى بيان، له اليوم  الاثنين،  انه تم نقل 6 منهم لمستشفى الإسماعيلية العام حيث تم إسعاف حالة بمكان الحادث وحالة وفاة واحدة.وأضاف أن 21 سيارة إسعاف هرعت الى مكان الحادث وقت وقوعه الساعة الثانية و36 دقيقة فجر اليوم الإثنين ، وكانت نسبة استجابتها 5 دقائق فقط حتى وصولها الساعة الثانية و 41 دقيقه.

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