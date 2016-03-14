كارفاجال: الفوز في الدوري مهم من أجل لقب الأبطال

(إفي): أبدى الظهير الأيمن لريال مدريد، داني كارفاجال، فخره بالمجهود الذي بذله لاعبو الفريق خلال المباراة التي أقيمت الأحد أمام لاس بالماس وانتهت بفوز الفريق الملكي بشق الأنفس (1-2) في الجولة الـ29 لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، مؤكدا أن الأداء الذي ظهر به المنافس "كان بسبب بعض الأخطاء التي ارتكبناها وبقرارات خاطئة من الحكم".

وقال كارفاجال في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء:"كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة بسبب صعوبة هذا الملعب الذي عانى فيه الكثير من المنافسين من أجل الحصول على النقاط. أشعر بالسعادة للحصول على الثلاث نقاط. تقدمنا خطوة للأمام".

وأردف "سيطرنا على المباراة في بعض أوقاتها وفي بعض الأوقات لا. الفريق ما زال في طور التطور من أجل دوري أبطال أوروبا. علينا مواصلة تحقيق الفوز في الليجا من أجل مشوارنا في دوري الأبطال".

وعن الفرص التي لاحت للفريق المنافس خلال اللقاء قال:"الفرص الأكثر وضوحا التي لاحت لهم جاءت بسبب أخطاء ارتكبناها وأيضا من قبل حكم اللقاء. من الطبيعي أن يخلق المنافس أيضا فرصا تهديفية".

وعن عملية التدوير التي يتبعها المدير الفني الفرنسي للفريق، زين الدين زيدان، أوضح "المدير الفني لديه الحرية في اختيار التشكيل ونحاول أن نكون أكثر تماسكا في كل مباراة. وأعتقد أننا نتحسن بمرور الوقت".

وبفوز ريال مدريد، ارتفع رصيده إلى 63 نقطة، في المركز الثالث، وحافظ على فارق النقاط الأربعة التي تفصله عن أتليتكو مدريد الوصيف و12 عن برشلونة صاحب الصدارة.

فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 30 نقطة في المركز 15.