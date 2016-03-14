مقتل 17 من المليشيات و10 من المقاومة فى اشتباكات بمدينة تعز اليمنية

>قتل 17 من مليشيات الحوثيين وصالح، وأصيب العشرات فى الاشتباكات التى جرت بين قوات الجيش والمقاومة وميليشيات الحوثيين وصالح فى جبهات مدينة تعز وقصف طائرات التحالف لمواقعهم .

وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى، فى تقرير عن عمليات الأمس، أن من بين القتلى القيادى الميدانى فى صفوف المليشيات وثيق صالح المكنى بأبو دفاع مع 7 من مرافقيه خلال الاشتباكات التى جرت فى منطقة العنين بمديرية جبل حبشى غرب المدينة.

وأوضح أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجانبين فى جبهات شرق المدينة إثر هجوم للقوات على مواقع للمليشيات، وقد تمكنت من تطهير حى الكمب والدعوة بالكامل من جيوب المليشيات والوصول إلى محيط كلية الطب القريبة من القصر الجمهورى وذلك فى إطار عمليات تطهير الجبهة الشرق للمدينة .

وأضاف أن القوات تمكنت من تطهير جبل العنين بمديرية جبل حبشى غرب المدنية من عناصر المليشيات التى تكبدت خسائر كبيرة .

>وقامت طائرات التحالف بقصف مواقع للمليشيات فى أماكن متفرقة وتركز القصف على ما تبقى من عناصرهم وتعزيزاتهم قرب معسكر اللواء 35 الذين حاولوا التسلل إلى المعسكر بعد هروبهم منه، كما قصفت الباقى من عناصر المليشيات فى محيط معسكر الدفاع الجوى فى مدينة النور وتجمعات فى منطقة الشريجة جنوب شرق المدينة ودمرت دبابة وعربة مدرعة فى تبتى السلال وسوفتيل شرق القصر الجمهورى .

ومن ناحية أخرى، أكد مصدر عسكرى بمحافظة تعز أن الجيش الوطنى تسلم منشآت عسكرية وحكومية من عناصر المقاومة كان قد تم تطهيرها من المليشيات الانقلابية فى مدينة تعز اليومين الماضيين.

وأشار إلى أن العميد عدنان الحمادى قائد اللواء 35 مدرع قام بتسلم مقر اللواء الواقع فى منطقة المطار القديم غرب تعز ومبانى جامعة تعز، كما تسلمت وحدات من الجيش مقرات نادى الصقر وإدارة شرطة مديرية المظفر وقامت بنشر نقاط أمنية فى الشوارع لتعزيز الأمن .

كما أعلنت قيادة اللواء 22 تأمين الطرق الرئيسية المؤدية من الحصب نحو المطار القديم معسكر اللواء 35 ومن وادى الدحى إلى الضباب مرورا ببيرباشا من الألغام، ودعت المواطنين إلى العودة لمنازلهم وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية .

وذكرت مصادر المقاومة أن 10 من عناصر الجيش والمقاومة قتلوا فى الاشتباكات وأصيب 29 آخرون، كما أصيب 7 مدنيين بسبب قصف المليشيات للأحياء السكنية .

>