محافظ أسوان: تنفيذ مشروع الإسكان المتميز بحى العقاد دون زيادة فى الأسعار

أعلن اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أنه سيتم إنهاء تنفيذ مشروع الإسكان المتميز بحى العقاد بمدينة أسوان وحل مشاكله دون أى زيادة فى الأسعار مليماً واحداً لمن تعاقد أو دفع من المنتفعين الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم بالمشروع.

جاء ذلك أثناء اجتماع متابعة دراسة الحلول المتاحة والممكنة لتذليل جميع العقبات أمام تنفيذ المشروع بالكامل وسرعة تسليمه للمواطنين الحاجزين.

ووجه اللواء مجدى حجازى بإحالة مطالب الشركات العاملة بالمشروع لمجلس الدولة لتحديد المدة الزمنية وكذا فروق الأسعار التى يمكن منحها للشركات لنهو المشروع وتسليمه للحاجزين، بالإضافة إلى استكمال أعمال المرافق العامة الخارجية من كهرباء وصرف صحى.

وأكد محافظ أسوان على ضرورة قيام الشركات المنفذة بإيجاد الحلول المقترحة لتدبير فروق الأسعار دون تحميل أى أعباء مالية إضافية على الحاجزين.

ومن جانبه أشار المهندس حسن مصطفى، مدير عام الإسكان بالمحافظة، إلى أنه تم تسليم الأرض للشركات المنفذة فى عام 2008 فى حين بدأ التنفيذ الفعلى فى عام 2010 ليشمل إنشاء 102 عمارة تضم 2448 وحدة سكنية تم تخصيص 2316 وحدة سكنية منها.

ولفت إلى أن المشروع به 104 عمارة بنظام التشطيب الكامل و21 عمارة بنظام النصف تشطيب، ولكن توقف العمل بالمشروع نتيجة فروق الأسعار، حيث كان من المقر إنهاؤه فى 30 شهر منذ بداية تنفيذ الأعمال

وقد أكد المحافظ على اهتمامه شخصياً بإنهاء هذا المشروع فى أقل وقت ممكن ودون أدنى زيادة فى الأسعار، موضحاً أنه سيتابع الإجراءات التى سيتم اتخاذها ومعه مساعده للمشروعات، وسيتم عقد اجتماع آخر بعد 15 يوما برئاسته لعرض مقترحات الجهات لأسلوب تدبير فرق التكلفة التى سيحددها مجلس الدولة دون تحميل الحاجزين لأى مبالغ إضافية.

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