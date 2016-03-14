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فالكاو: كولومبيا قد لا تتأهل لكأس العالم

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فالكاو: كولومبيا قد لا تتأهل لكأس العالم فالكاو: كولومبيا قد لا تتأهل لكأس العالم

(إفي): أقر الكولومبي راداميل فالكاو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، الذي يغيب عن المنافسات لأربعة أشهر بسبب الاصابة، بأن منتخب بلاده سيواجه صعوبة للتأهل إلى مونديال روسيا، وبرغبته في المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية التي تقام في البرازيل حال الفوز على الولايات المتحدة في الملحق.

وأكد فالكاو، في مقابلة مع صحيفة (التيمبو) المحلية، أنه بحالة جيدة تمكنه من العودة للمستطيل الأخضر، وأنه لم يقبل عروضا من الدوري الصيني لأنها كانت ستصبح "المخرج السهل".

وأوضح "كولومبيا تعيش وضعا صعبا ومعقدا ولا يمكن أن يطالبها الجمهور بنفس أداء المونديال لأنها تضم لاعبين جدد. وسنواجه صعوبة في التأهل للمونديال. نحن نعاني بالفعل".

وتحتل كولومبيا المركز السابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال برصيد أربع نقاط، بفوز على بيرو وتعادل مع تشيلي وخسارتين أمام أوروجواي والأرجنتين.

وعلى أي حال، أبدى اللاعب ثقته في إمكانية الخروج من هذا الوضع المعقد، مشيرا "ولكنه أمر صعب بالنظر إلى تلك التغييرات التي طرأت بصورة غير متوقعة"، ومن بينها إصابة ادوين فالنسيا وأبيل أجيار وكاميلو زونيجا.

وبشأن المبارايات المقبلة التي يخوضها الكولومبي في التصفيات، قال إن على كولومبيا أن تفوز على الاكوادور "في مباراة تقام على أرضنا. في لاباز الأمر صعب ولكنه ليس مستحيلا. سبق وأن فزنا هناك".

وحول إمكانية الاستعانة بمجموعتين مختلفتين من اللاعبين في المباراتين، أشار إلى أنه يترك هذه المهمة إلى المدرب خوسيه بيكرمان.

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