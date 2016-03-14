هل يلحق عمرو وردة بمحمد صلاح في الدوري الإيطالي؟

سامبدوريا يريده، هكذا تؤكد صحيفة جازيتا اليونانية التي أشادت بما يقدمه الدولي المصري عمرو وردة.

فنجم بانيتوليكوس مطلوب من قبل فريق مدينة جنوى الذي أبدى رغبته الرسمية في التعاقد مع لاعب الأهلي والاتحاد السكندري السابق.

وقالت الصحيفة إن الفريق اليوناني يريد استغلال قيمة وقدرات وردة من أجل تحقيق مكاسب مادية عن طريق بيعه لأحد الأندية الكبيرة في أوروبا.

وأشارت أيضا إلى أن الصفقة قد تكلف سامبدوريا مبلغ 1.3 مليون يورو، وإن لم ينضم اللاعب له فإن أندية أخرى عديدة تسعى للظفر بخدماته.

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