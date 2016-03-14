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10 أسباب لضعف مناعة تلاميذ المدارس.. اعرفها واحم أطفالك

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10 أسباب لضعف مناعة تلاميذ المدارس.. اعرفها واحم أطفالك 10 أسباب لضعف مناعة تلاميذ المدارس.. اعرفها واحم أطفالك
الأطفال فى عمر المدرسة - أى من سن السادسة تقريبا - قد تقل مناعتهم بشدة، وأصبح ذلك شائعا الحدوث فى الفترة الأخيرة.

وأوضحت الدكتورة آية أيمن - استشارى التغذية - أن كثيرا من الأسباب والعوامل البيئية والعادات الغذائية المنزلية الخاطئة تحد من مناعة الطفل، وتؤثر على صحته ونموه ومن هذه العوامل المؤثرة:

1. الزحام الشديد فى الفصول يسبب سهولة انتقال العدوى بين الأطفال وتكرار الإصابة بها.
>2. ضعف الحركة والنشاط البدنى للأطفال بوجه عام، إلا من يمارس محترفة بانتظام.
>3. ضعف الثقافة الوقائية والصحية لدى الأطفال فى المدارس والمنزل، فالطفل لا يعى أهمية النظافة الشخصية خارج وداخل منزله.
>4. عدم معرفة الطفل بسبل الوقاية من العدوى داخل المدرسة وفى النادى، وأهمية استحمامه الدائم والمنتظم، وكذلك أهمية غسله ليديه على الدوام.

5. المصاصات والبونبون والحلوى الصناعية بكل أنواعها سبب فى ضعف المناعة لدى الصغار دون شك.
>6. المغلفات والمقرمشات، كالبطاطس المقلية والبسكوتات الجاهزة الغنية بالمواد الحافظة.
>7. وجبات الاسناكس غير الصحية، والسريعة، التى تحتوى على اللحوم المصنعة .
>8. سمنة وزيادة معدل أوزان الأطفال سبب رئيسى فى ضعف مناعتهم لأنها فى هذه الأيام سمنة غير صحية.
>9. المشروبات الجاهزة كالعصائر المحفوظة والمياه الغازية بأنواعها من أبرز الأسباب أيضا.
>10. ضعف العناصر التى تحتوى عليها وجبات الأطفال اليومية، بمعنى عدم اهتمام الأم بتكامل عناصر الوجبة من بروتين وسلطات وخضار.


>- استشارى أطفال: قوة أو ضعف مناعة الرضيع سببها الأم
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- نصائح لتقوية مناعة طفلك وحمايته من الأمراض
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مصر 365

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