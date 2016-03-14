بالصور.. استمرار البحث عن ضحايا أسفل انقاض عقار منهار بالإسماعيلية

قال اللواء على العزازى، مدير الأمن، إن قوات التدخل السريع بالحماية المدنية بالإسماعيلية مستمرة فى عملها فى البحث عن جثث ومصابين أسفل أنقاض العقار المنهار بالمحطة الجديدة بدائرة قسم أول الإسماعيلية .

وكان اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، واللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، قد وصلا إلى العقار المنهار بالمحطة الجديدة بدائرة قسم أول الإسماعيلية وأشرفا على نقل المصابين والمتوفى نتيجة انهيار المبنى، والذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص ووفاة آخر، وجار البحث عن سيدة وطفلها من المفقودين.

كان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد على صديق مدير النجدة، يفيد بانهيار مبنى مكون من 4 طوابق بمنطقة المحطة الجديدة دائرة حى أول، وانتقل مدير الأمن وقوات التدخل السريع وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالمعاينة المبدئية تبين انهيار منزل مكون من 4 طوابق من المبانى القديمة بدون أعمدة وتأثر المبنى المجاور للعقار المنهار.

تم إخلاء سكان المنزل المجاور للمبنى المنهار، والذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص هم (محمد حسنى محمد محمد -25 سنة، إسراء حسنى محمد محمد - 20 سنة، نهال صبحى السيد 42 سنة، كريم محمد عبده – 30 سنة، وعبده رجب عبده 28 سنة"، كما توفى حسنى محمد محمد الخولى - 54 سنة، ومازال البحث جاريا عن سيدة وطفلها تحت الأنقاض.

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