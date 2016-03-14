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وكالتا الفضاء الأوروبية والروسية فى مهمة جديدة لاكتشاف سطح المريخ اليوم

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وكالتا الفضاء الأوروبية والروسية فى مهمة جديدة لاكتشاف سطح المريخ اليوم وكالتا الفضاء الأوروبية والروسية فى مهمة جديدة لاكتشاف سطح المريخ اليوم
تبدأ وكالة الفضاء الأوروبية اليوم بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية مهمة جديدة اليوم، نحو غزو الفضاء حيث تطلق الوكالتان صاروخا جديدا تجاه كوكب المريخ لاكتشاف حقائق علمية جديدة على سطح الكوكب تساعد على فهم تكوينه ومحاولة التعرف على وجود حياه على سطح الكوكب الأحمر فى مهمة أطلق عليها مسمى " إكسومارس 2016 "

ومن المقرر أن ينطلق صاروخ المهمة "بروتون" من مركز بايكونور الفضائى، فى كازاخستان، وسيقطع المسافة بين الأرض والمريخ وتبلغ 496 مليون كيلومتر، وفى شهر أكتوبر المقبل سينفصل المسبار "سكياباريللى"، عن المركبة التى يحملها الصاروخ كى يؤدى مهمة خاصة به بعد هبوطه على سطح الكوكب، وبالنسبة للمركبة فستدور حول الكوكب وتبحث عن غاز الميثان لوجود أدلة على توافر حياة هناك وخاصة للجراثيم .

وتعد المهمة الحالية تمهيدا للمهمة التى من المقرر أن تطلقها الوكالة فى عام 2018 إلى الكوكب، حيث تهدف هذه المهمة التنقيب فى سطح الكوكب وإرسال نتائج فحص تربة الكوكب إلى الوكالة .


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