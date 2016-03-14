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الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجة الحرارة على كافة الأنحاء اليوم

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الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجة الحرارة على كافة الأنحاء اليوم الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجة الحرارة على كافة الأنحاء اليوم
أعلنت هيئة الأرصاد استمرار سقوط الأمطار اليوم، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة مصحوبا بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس اليوم مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافئ شمالا حتى شمال الصعيد حار جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأوضح الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن دراجات الحرارة ستنخفض اليوم من 4 إلى 6 درجات مئوية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة 16 23 الإسكندرية 15 22 مطروح 14 21 بورسعيد 17 21 دمياط 16 20 بلطيم 14 21 الإسماعيلية 15 23 السويس 15 23 العريش 12 23 نخل 8 22 طابا 10 23 الطور 19 24 مرسى علم 21 32 الغردقة 21 31 شرم الشيخ 32 29 رفح 11 22 كاترين 12 20 سيوة 13 22 المنيا 15 23 الفيوم 16 24 رأس سدر 15 22 أبوسمبل 18 32 وسط الدلتا 14 22 أسيوط 15 24 سوهاج 16 25 الأقصر 22 30 أسوان 25 32 شلاتين 24 32 حلايب 26 30 الوادى الجديد 23 28 قنا 22 27 نويبع 18 23 السلوم 12 21 .

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