اشتباكات بين قوات الأمن اليمنية والمسلحين فى عدن

>وقعت اشتباكات فجر اليوم الاثنين، بين قوات الأمن فى محافظة عدن ومسلحين متشددين فى محيط مديرية المنصورة وامتدت الاشتباكات لتشمل مناطق أخرى فى مديرتى دار سعد والشيخ عثمان والمداخل الشمالية والغربية لمدينة عدن .

ونقل موقع "صدى عدن" الإخبارى عن شهود عيان أن طائرات الأباتشى التابعة لقوات التحالف قصفت مواقع المسلحين فى مديرية المنصورة والمدخل الشمالى لمديرية دار سعد، كما توسعت عمليات الطائرات لتشمل مديريتى البريقة وصلاح الدين حيث استهدفت مبنى للعناصر المسلحة يقع فى أعلى الجبل الذى يصل بين المديريتين وشوهدت ألسنة النيران تتصاعد من المبنى.. ولم يعرف بعد ما إذا كانت هذه التطورات قد أدت إلى وقوع ضحايا .

وكانت الاشتباكات بين قوات الجيش والأمن والمسلحين قد بدأت مساء أمس الأول حينما بدأت عناصر الأمن فى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمنية لفرض الأمن فى عدن، ولكن المسلحين رفضوا دخول قوات الأمن مناطقهم فى مديرية المنصورة وقامت طائرات الأباتشى بقصف مقرهم فى مبنى المجلس المحلى بالمديرية .

ومن ناحية أخرى، داهمت القوات الأمنية بمحافظة عدن أكبر سوق لبيع السلاح بالمحافظة والذى أوجده تجار السلاح مع اندلاع الحرب التى شنتها ميليشيات الحوثيين وصالح على عدن قبل عام .

وأوضح مصدر أمنى أن شرطة الشيخ عثمان نفذت حملة أمنية للسوق الذى يقع فى الأطراف الشرقية من مديرية الشيخ عثمان وبسطت سيطرتها على السوق دون أية مقاومة وطاردت تجار السلاح الذين بادروا بالفرار .

تأتى هذه الحملة الأمنية تزامنا مع عمليات تقوم بها السلطات فى عدن لتطهير المحافظة من جماعات العنف والإرهاب.

>