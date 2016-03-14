إيقاف إعلان أسماء المستحقين للوحدات السكنية بطور سيناء

قال النائب غريب حسان عضو مجلس النواب عن دائرة طور سيناء، أنه تم ايقاف مسابقة الوحدات السكنية بطورسيناء التي تعرضت لظلم وتلاعب في ملفات الموطنين وذلك بقرر من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأكد حسان في تصريحات صحفية أنه لن يسمح بضياع حق أي موطن في هذه المحافظة وسيتم تشكيل لجنة جديدة وفرز الملفات ملف كل على حده ومحاسبة من أضاع حقوق الموطنين وتسبب في استياء المواطنين.

الجدير بالذكر أنه فور إعلان أسماء المتقدمين للوحدات السكنية سادة حالة من الغضب الشديد بين المئات من الواطنين لعدم ادراج أسمائهم كما أن عددا كبيرا من ملفات المواطنين تلفت وفقدت وهناك اسماء تكررت أكثرة من مرة وبنفس الرقم القومي

وأكد أهالى الدائرة أن هناك عدم شفافية في فرز ملفات المتقدمين مما لجأ الكثير إلى النائب غريب حسان الذي تقدم بطلب إلى المحافظ لوقف الإعلان عن أسماء المستحقين وإعادة فرز الملفات من جديد.

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