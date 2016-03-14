القبض على أردنى بحوزته 100 جرام حشيش بأحد الفنادق بأسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من القبض على أردنى الجنسية نزيل بأحد فنادق أسيوط، وبحوزته 100 جرام حشيش وترامادول للتعاطى.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مباحث الآداب يفيد أنه أثناء قيام حملة مراقبة على الفنادق تم ضبط "رائد . ز . ع . أ" 26 سنة أردنى الجنسية يحمل جواز سفر رقم 587649N نزيل بأحد الفنادق بشارع سعد زغلول دائرة قسم أول أسيوط وبحوزته 4 قطع من مخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام، و6 أقراص لعقار الترامادول المخدر بقصد التعاطى.
تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات، وجار العرض على النيابة.