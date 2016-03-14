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القبض على أردنى بحوزته 100 جرام حشيش بأحد الفنادق بأسيوط

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القبض على أردنى بحوزته 100 جرام حشيش بأحد الفنادق بأسيوط القبض على أردنى بحوزته 100 جرام حشيش بأحد الفنادق بأسيوط
تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من القبض على أردنى الجنسية نزيل بأحد فنادق أسيوط، وبحوزته 100 جرام حشيش وترامادول للتعاطى.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مباحث الآداب يفيد أنه أثناء قيام حملة مراقبة على الفنادق تم ضبط "رائد . ز . ع . أ" 26 سنة أردنى الجنسية يحمل جواز سفر رقم 587649N نزيل بأحد الفنادق بشارع سعد زغلول دائرة قسم أول أسيوط وبحوزته 4 قطع من مخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام، و6 أقراص لعقار الترامادول المخدر بقصد التعاطى.

تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365