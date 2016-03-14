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بالصور.. ضبط 97 بائع ورفع 59 عربة مأكولات بحملات موسعة بالقاهرة

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بالصور.. ضبط 97 بائع ورفع 59 عربة مأكولات بحملات موسعة بالقاهرة بالصور.. ضبط 97 بائع ورفع 59 عربة مأكولات بحملات موسعة بالقاهرة
استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها الأمنية الموسعة، والتى شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، بهدف إعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء جمال سعيد نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، مناطق (المعصرة-حلوان-القاهرة الجديدة-الوايلى ميدان العباسية-مدينه نصر).

وأسفرت الحملات عن تنفيذ (601إزالة إدارية ، 145إشغال طريق ، 89تلوث بيئة ، 106إدارة محال عامة ومقاهي بدون ترخيص ، 97بائع جائل ، 13شهادة صحية ، 7غلق إداري ،10 عربة يد ،8 عربة فول ، 24عربة كارو ، 12تروسيكل لبيع الفاكهة ،5فاترينة لبيع المأكولات ، 2ستكمال قرارات أزالة 2 تاندة ) .

حملات موسعة بالقاهرة ضد الباعة الجائلين (1)

حملات موسعة بالقاهرة ضد الباعة الجائلين (2)

حملات موسعة بالقاهرة ضد الباعة الجائلين (3)

حملات موسعة بالقاهرة ضد الباعة الجائلين (4)

حملات موسعة بالقاهرة ضد الباعة الجائلين (5)

حملات موسعة بالقاهرة ضد الباعة الجائلين (6)
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