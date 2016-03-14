بالفيديو والصور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يصلان موقع المبنى المنهار

وصل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية واللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إلى العقار المنهار بالمحطة الجديدة بدائرة قسم أول الإسماعيلية وأشرف على نقل المصابين والمتوفى نتيجة انهيار المبنى، والذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص ووفاة أخر، وجارى البحث عن سيدة وطفلها من المفقودين.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطاراً من العميد على صديق مدير النجدة يفيد بانهيار مبنى مكون من 4 طوابق بمنطقة المحطة الجديدة دائرة حى أول الإسماعيلية.

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>وعلى الفور، انتقل مدير الأمن وقوات التدخل السريع وسيارات الأسعاف إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة المبدئية تبين انهيار منزل مكون من 4 طوابق من المبانى القديمة بدون أعمدة وتأثر المبنى المجاور للعقار المنهار وسقوط أجزاء منه.

وعقب وصول مدير الأمن وصل محافظ الإسماعيلية وأشرفا على عملية إنقاذ المصابين من تحت أنقاض المبنى المنهار تم إخلاء سكان المنزل المجاور للمبنى المنهار واسفر انهيار المبنى عن إصابة 5 أشخاص هم "محمد حسنى محمد محمد 25 سنة، وإسراء حسنى محمد محمد 20 سنة، ونهال صبحى السيد 42 سنة، وكريم محمد عبده 30 سنة، وعبده رجب عبده 28 سنة، بينما توفى حسنى محمد محمد الخولى - 54 سنة، ومازال البحث جاريا عن سيدة وطفلها تحت الأنقاض.

بالصور.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى انهيار منزل من 4 طوابق بالإسماعيلية

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