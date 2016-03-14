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قلقان.. مضطرب أو بتجيلك كوابيس.. اعرف نفسيتك من طريقة نومك

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قلقان.. مضطرب أو بتجيلك كوابيس.. اعرف نفسيتك من طريقة نومك قلقان.. مضطرب أو بتجيلك كوابيس.. اعرف نفسيتك من طريقة نومك
من نومك يمكنك مراقبة نفسيتك، فلحظات الراحة فى حياتنا هى التى تكشف عن المشكلات النفسية التى قد نعانيها والاضطرابات التى نتعرض لها دون أن ندرى.

ويوضح الدكتور أحمد رؤوف - استشارى الأمراض النفسية - أن الكثير من اضطرابات النوم تكشف عن خلل ما تعانيه وتوتر تعيشه فى تلك الفترة، كما أن النوم الهادئ المتواصل دون تقطع أو قلق، ينم عن الكثير من العلامات النفسية الإيجابية، لذا راقب نومك، واجعل من حولك يراقبونك.

ويوضح استشارى النفسية أن هناك علامات تدل على مرورك بفترات اضطراب وقلق نفسى، وقد تكون تعانى من مشكلة أو توتر دفين لا تعيه حتى الآن، يترجم هذا القلق فى شكل اضطرابات بالنوم، مثل، نقص ساعات النوم فجأة، أو زيادتها عن المعتاد بشكل غير مبالغ، ما يدل على الإحباط والاكتئاب نسبيا.

وتابع استشارى النفسية: "اضطرابات النوم ومنها، تغيير طبيعة النوم، بمعنى النوم بعمق ثم فجأة تقطع النوم والاستيقاظ من أقل صوت أو حركة، وهذا يعنى أن الفرد يعانى من القلق والتوتر والتفكير فى مشكلة ما، كما أن الكوابيس تدل على أن الشخص إما يعانى من إرهاق بدنى وذهنى شديد فى الفترات الأخيرة، أو يعانى من مشكلات تؤرقه، كما أن اضطراب فترات النوم بمعنى الأرق فى الليل بطوله، مع النوم طوال النهار على غير العادة، أمر يدل على الإرهاق النفسى.


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