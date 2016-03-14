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ناشط حقوقى: تعديل قانون الشرطة قطع الطريق على من صدعونا بهيكلتها

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ناشط حقوقى: تعديل قانون الشرطة قطع الطريق على من صدعونا بهيكلتها ناشط حقوقى: تعديل قانون الشرطة قطع الطريق على من صدعونا بهيكلتها
اعتبر سعيد عبد الحافظ، الناشط الحقوقى ورئيس ملتقى الحوار لحقوق الانسان، أن التعديلات المقترحة على قانون الشرطة، أهم خطوة على طريق العلاقة المحترمة والواعية بين المواطنين وجهاز الشرطة، خاصة أن قانون الشرطة صدر منذ أكثر من 40 عاما.

وقال عبد الحافظ، لـ"اليوم السابع"، إن النصوص المقترحة بها وعى واضح بأهمية العلاقة المتوازنة بين أمن المجتمع وحرية المواطن، لكن أهم ما فى التعديلات هى قطع الطريق على بعض المزايدين والمتربحين من المتاجرة بتجاوزات بعض المنتمين لأجهزة الأمن للإساءة إلى الجهاز الشرطى.

وتابع :"الذين صدعونا بالمصطلح المريب والمستشرق وهو هيكلة الشرطة على الرغم من أن بعض الحقوقيين الذين يطالبوا بذلك لا يقبلوا أبدا أن يطالب أى شخص بهيكلة مراكزهم ومنظماتهم الذين قضوا فيها أكثر من 20 عاما".

وأضاف الناشط الحقوقى، أن الخطوة الأولى لضمان عمل شرطى يلتزم بمرجعية حقوق الانسان هو تطوير البنية التشريعية التى تنظم علاقة الشرطة بالمواطن وتتبنى حقوق وواجبات رجل الشرطة.

ننفرد بنشر النص الكامل لتعديلات "الشرطة" قبل ساعات من إرساله لـ"النواب"
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>"اليوم السابع" ينشر نص مشروع اللائحة الداخلية لـ"النواب"بعد موافقة البرلمان.. يتضمن 440 مادة وجار ضبط صياغته فى "اللجنة الثلاثية" تمهيدا لإحالته لمجلس الدولة.. والانتهاء من الصياغة النهائية غدا
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