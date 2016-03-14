أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لجان مبادرة "نصنع البديل" تبدأ فى البحث عن السياسات البديلة

Google+ Print
لجان مبادرة "نصنع البديل" تبدأ فى البحث عن السياسات البديلة لجان مبادرة "نصنع البديل" تبدأ فى البحث عن السياسات البديلة
قال الدكتور عمار على حسن، القيادى بمبادرة "نصنع البديل"، إن عددا من لجان المبادرة بدأت اجتماعاتها بالفعل للبحث عن السياسات البديلة وعلى رأسهم لجنة التنظيم، التى عقدت اجتماعا ببنها وستتحرك لباقى المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة، علاوة على اللجنة العلمية والتى تدرس الاستعدادات لعقد مؤتمر اقتصادى.

وأكد على حسن لـ "اليوم السابع"، أن المؤتمر الاقتصادى الذى تسعى له اللجنة العلمية يسعى لطرح حلول لمشكلات الاستثمار ، والبطالة والزارعة والخدمات علاوة على مكافحة الفساد وتطبيق العدالة الاجتاعية، لافتا إلى أنه من بين اللجان التى بدأت فى عملها أيضا اللجنة الثقافية والتى تعمل فى الوقت الحالى على الربط بين عدد من المثقفين والشعراء والأدباء مع المبادرة الجديدة التى طرحت بهدف الانضمام إلى المبادرة او دعمها .

وأضح على حسن، أن المبادرة فى صيغتها التى تمت بناء على اتفاق داخلى بين اللجنة المركزية التى عملت على صياغتها وهى لا تدعى كونها نداء إلى الجميع للانضمام إلى هذه المجموعة التى تعمل لأجل صناعة السياسات البديلة، لافتا إلى أن سوء الفهم الذى حدث بين المبادرة والتيار الديمقراطى تم تجاوزه سريعا بعدما شرح "صباحى" الظرف الذى خرجت فيه المبادرة وتأكيده أنها لا تخرج عن كونها مبادرة لتوحيد القوى المدنية وليس تفريقهم.

صباحى يتراجع أمام التيار الديمقراطى.. المرشح الرئاسى السابق يعيد تفسير مبادرته فى اجتماع الـ3 ساعات: هدفى توحيد "الكرامة" مع "التيار الشعبى".. وخالد داوود: لا نحتكر البديل.. واندماج أحزابنا غير وارد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365