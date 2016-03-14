لجان مبادرة "نصنع البديل" تبدأ فى البحث عن السياسات البديلة

قال الدكتور عمار على حسن، القيادى بمبادرة "نصنع البديل"، إن عددا من لجان المبادرة بدأت اجتماعاتها بالفعل للبحث عن السياسات البديلة وعلى رأسهم لجنة التنظيم، التى عقدت اجتماعا ببنها وستتحرك لباقى المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة، علاوة على اللجنة العلمية والتى تدرس الاستعدادات لعقد مؤتمر اقتصادى.

وأكد على حسن لـ "اليوم السابع"، أن المؤتمر الاقتصادى الذى تسعى له اللجنة العلمية يسعى لطرح حلول لمشكلات الاستثمار ، والبطالة والزارعة والخدمات علاوة على مكافحة الفساد وتطبيق العدالة الاجتاعية، لافتا إلى أنه من بين اللجان التى بدأت فى عملها أيضا اللجنة الثقافية والتى تعمل فى الوقت الحالى على الربط بين عدد من المثقفين والشعراء والأدباء مع المبادرة الجديدة التى طرحت بهدف الانضمام إلى المبادرة او دعمها .

وأضح على حسن، أن المبادرة فى صيغتها التى تمت بناء على اتفاق داخلى بين اللجنة المركزية التى عملت على صياغتها وهى لا تدعى كونها نداء إلى الجميع للانضمام إلى هذه المجموعة التى تعمل لأجل صناعة السياسات البديلة، لافتا إلى أن سوء الفهم الذى حدث بين المبادرة والتيار الديمقراطى تم تجاوزه سريعا بعدما شرح "صباحى" الظرف الذى خرجت فيه المبادرة وتأكيده أنها لا تخرج عن كونها مبادرة لتوحيد القوى المدنية وليس تفريقهم.

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