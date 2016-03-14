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يحيى قلاش: تشكيل لجنة لحل مشاكل الصحفيين وتيسير عملهم داخل البرلمان

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يحيى قلاش: تشكيل لجنة لحل مشاكل الصحفيين وتيسير عملهم داخل البرلمان يحيى قلاش: تشكيل لجنة لحل مشاكل الصحفيين وتيسير عملهم داخل البرلمان
أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أنه تم الاتفاق مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على تشكيل لجنة لحل مشاكل الصحفيين وتيسير عملهم داخل المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة ضمت الأمين العام للمجلس ووكيلى النقابة وكارم محمود.

وأضاف قلاش، لـ"اليوم السابع"، أن لقاء رئيس البرلمان اليوم الاثنين بمجلس نقابة الصحفيين يرجع لوجود بوادر أزمات بين البرلمان والإعلام، مشددا على ضرورة وجود جسر تواصل بينهما مبنى على احترام رسالة الصحفى ودوره.

وتابع قلاش:"على عبد العال كان معنى بأن يوضح للإعلام الفرق بين هذا البرلمان والبرلمانات الأخرى ، ولقائه بمجلس نقابة الصحفيين ورؤساء التحرير سيكون مفتوحا".

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