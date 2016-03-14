بالفيديو والصور.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى انهيار منزل من 4 طوابق بالإسماعيلية

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، فى انهيار منزل بدائرة قسم أول بمحافظة الإسماعيلية، ومازال البحث جاريا عن سيدة وطفلها تحت الأنقاض.

كان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد على صديق مديرالنجدة، يفيد بانهيار مبنى مكون من 4 طوابق بمنطقة المحطة الجديدة دائرة حى أول، و انتقل مدير الأمن وقوات التدخل السريع وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالمعاينة المبدئية تبين انهيار منزل مكون من 4 طوابق من المبانى القديمة بدون أعمدة وتأثر المبنى المجاور للعقار المنهار.

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>تم اخلاء سكان المنزل المجاور للمبنى المنهار، والذى أسفر عن اصابة 5 أشخاص هم (محمد حسنى محمد محمد -25 سنة، إسراء حسنى محمد محمد - 20 سنة، نهال صبحى السيد 42 سنة، كريم محمد عبده – 30 سنة، وعبده رجب عبده 28 سنه"، كما توفى حسنى محمد محمد الخولى - 54 سنة،

>ومازال البحث جاريا عن سيدة وطفلها تحت الأنقاض.

بالفيديو.. لحظة انهيار منزل من خمس طوابق دون إصابات وإخلاء المنازل المجاورة

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