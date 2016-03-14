مصادر: وزير التعليم يجتمع اليوم بأعضاء لجان امتحانات الثانوية العامة

كشفت مصادر، عن أن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يعقد اجتماعا اليوم الاثنين، مع أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة، بحضور الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية، ومحمد سعد، نائب رئيس الامتحانات.

ويناقش الوزير مع واضعى التعليمات الخاصة بأسئلة الامتحانات على رأسها الالتزام بالمنهج الدراسى، وأيضا الابتعاد عن الأسئلة السياسية.

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