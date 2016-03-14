الإدارية العليا تؤجل طعن يطالب بمنع الداخلية من تنظيم رحلات الحج والعمرة

قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المطالب بالغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المقامة من المستشار عبدالعاطى الطخاوى، والتى تطالب بعدم أحقية وزارة الداخلية فى تنظيم رحلات الحج والعمرة، والقضاء مجددا باعفاء الداخلية من تنظيم رحلات الحج والعمرة، لجلسة 4 أبريل المقبل.

واختصم الطعن كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما القانونية، وذكر أن القانون نص على أن تنظيم الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية يقتصر فقط على الشركات الحاملة للترخيص، وحدد شروط تلك الشركات والتى لا تطبق فقط إلا على شركات السياحة، كما نص على منع أى جهة من تنظيم الرحلات إلا شركات السياحة فقط، مشيرا إلى أن الحج والعمرة رحلة مثل باقى الرحلات، رغم أنها شعيرة دينية، لكن هذا لا يمنح أى جهة حق التنظيم، مطالبة بإبعاد الداخلية عن تنظيم حج القرعة وإسناده لشركات السياحة.