شبكات التواصل الاجتماعى وتأثيرها على الأمن القومى فى ندوة بـ"إعلام بسيون"

نظم مركز إعلام بسيون وكفر الزيات بمحافظة الغربية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بكفر الزيات ندوة بقاعة نادى المعلمين بكفر الزيات، بعنوان "شبكات التواصل الاجتماعى وتأثيرها على الأمن القومى"، بحضور سمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا بالهيئة العامة>للاستعلامات، وفريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعدد من الاخصائيين الاجتماعيين.

تناولت الندوة مفهوم الأمن القومى، ودور شبكات التواصل فى التأثير عليه، حيث أكد سمير مهنا خلال كلمته بالندوة، أن مركز إعلام وسط الدلتا يقوم بدور رائد وفاعل ومكثف خلال الفترة الحالية لرفع وعى المواطن بمختلف قضايا الوطن، وأبرزها حروب الجيل الرابع التى تستخدم فيها شبكات التواصل الاجتماعى والتكنولوجيا الحديثة فى تفتيت المجتمعات من أجل تفكيكها والسيطرة عليها.

وأشارت فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال كلمتها أن شبكات التواصل الاجتماعى تهدد الأمن القومى بأبعاده الثلاثة الاجتماعى والاقتصادى والسياسى، مضيفة أن "شبكات التواصل لها آثار سلبية أكثر من إيجابياتها، ومن هذه الآثار التفتت والتفكك الأسرى الذى نلحظه جميعاً فى الأونة الأخيرة جراء العزلة بين أفراد الأسرة والمشاكل التى سببتها تلك الشبكات بين أفرادها إلى جانب دورها السلبى على المستوى الاقتصادى من خلال نشر وإطلاق الشائعات التى أثرت بالسلب على بعض الشركات والبورصات على المستوى العالمى والمحلى ما أضر باقتصاديات تلك الدول.

واختتمت الندوة بعدد من التوصيات تمثلت فى رفع توصية بضرورة إدراج مادة التربية الدينية ضمن المجموع فى مختلف المراحل التعليمية.

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