وزارة الداخلية:عقوبات مشددة للمؤيدين أو المتعاطفين مع ما يسمى (حزب الله)

أعلنت وزارة الداخلية عن عقوبات مشددة لكل مواطن أو مقيم يؤيد أو يتعاطف أو يظهر الانتماء لما يسمى (حزب الله)، إضافة لإبعاد أي مقيم متورط.

إلى ذلك تمكنت الجهات الأمنية بتوفيق الله بعد عمليات بحث مكثفة وموسعة من رصد تواجد في منطقة الجوف للمطلوب بقائمة (الستة عشر) سويلم الهادي سويلم القعيقعي الرويلي المتورط بالمشاركة في إطلاق النار على المصلين بمسجد المصطفى بقرية الدالوه وفي التفجير الانتحاري الذي استهدف المصلين بمسجد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، حيث رصد تواجده مختفياً لدى أحد رفقائه من الفئة الضالة يدعى/ ناعم عبدالله ناعم الخلف، الذي قام بإيوائه في منزله، مع امرأة تدعى/ بنان عيسى هلال المتغيبة عن ذويها منذ عام ونصف.

وقد تم يوم الخميس الماضي مداهمة ذلك المنزل والقبض على المطلوب الرويلي ومن قام بإيوائه، والمرأة بنان التي حاولت مقاومة عملية القبض بمباغتة رجال الأمن بسلاح رشاش كان بيدها، مما عرضها لإصابة توفيت على إثرها بعد نقلها للمستشفى، واتضح من واقع السجل المدني لها أنها متزوجة من أحد المتواجدين بمناطق الصراع في الخارج، ويزعم المقبوض عليه أنه تزوج بها لبضعة أشهر.