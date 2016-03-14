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إصابة 17 جنديًا بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بالمحور الغربى ببنغازي

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إصابة 17 جنديًا بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بالمحور الغربى ببنغازي إصابة 17 جنديًا بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بالمحور الغربى ببنغازي

>أصيب 17 جنديا بالجيش الليبي، جراء المعارك بمحاور القتال ببنغازى وتفكيك الألغام بالمناطق التى سيطر عليها الجيش خلال العمليات ضد قوات مجلس شورى ثوار بنغازي.

وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة - فى تصريح الليلة، إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين 17 جريحا من جنود الجيش الليبى جراء الاشتباكات وتفكيك الألغام، لافتة إلى أن الإسعافات الأولية قدمت للجرحى غادر منهم خمسة جنود وهناك 12 حالة تحت الملاحظة الطبية بأقسام المستشفى المختلفة.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بمختلف محاور القتال؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.
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