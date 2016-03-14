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ختام فعاليات الأولمبياد المصرى الثانى للاتحادات النوعية بأسوان

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ختام فعاليات الأولمبياد المصرى الثانى للاتحادات النوعية بأسوان ختام فعاليات الأولمبياد المصرى الثانى للاتحادات النوعية بأسوان
اختتمت فعاليات الأولمبياد المصرى الثانى للإتحادات النوعية بمركز شباب مدينة أسوان، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية.

وكرم اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان فى حفل الختام الفرق الفائزة فى المنافسات والمسابقات، التى تم تنفيذها ضمن الفعاليات المنظمة على مدار 3 أيام فى الفترة من 11 إلى 13 مارس الجارى بمشاركة 600 شاب وفتاة من مختلف الأعمار السنية بالمصالح الحكومية واللجان والأندية الرياضية ومراكز الشباب والجامعة وأكاديمية النادى الأهلى بأسوان.

وحضر حفل الختام عماد البنانى مستشار أول وزارة الشباب والرياضة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والفنان سامح الصريطى ورؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة وممثلى الصحافة الرياضية.

وقد شهد ختام الأولمبياد المصرى طابور عرض للفرق والاتحادات الرياضية المشاركة، مع توزيع دروع والميدليات الذهبية والفضية والبرونزية على الفرق الحاصلة على المراكز الثلاث الأولى.

ومن جانبه، أكد اللواء مجدى حجازى على أن تنظيم الأولمبياد المصرى الثانى على أرض المحافظة يعكس مدى الاهتمام بالسياحة الرياضية، والتى تشهد رواجاً كبيراً حالياً بأسوان، نظراً لوجود العديد من المنشآت الرياضية والشبابية، فضلاً عن توافر الخبرات والقدرات البشرية فى إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية المختلفة من مهرجانات وبطولات ومعسكرات دولية ومحلية، مشيراً إلى أن أسوان شهدت أيضاً سباق الدراجات الدولى الرابع عشر من إلى جنوب إفريقيا، وكذا مارثون الجرى للجامعات المصرية، كما أنه مدرج على أجندة الأحداث الرياضية المقرر إقامتها بالمحافظة خلال الفترة القادمة المهرجان العربى للهجن والفروسية بغرب سهيل، ومهرجان أسوان الأفريقى العربى للألعاب الشعبية والبيئية بغرب أسوان، علاوة على تنظيم بطولة أسوان الدولية للتجديف والسباحة والبطولة الدولية فى صيد الأسماك ببحيرة ناصر، وغيرها من البطولات والمهرجانات، والتى ستتوج باستضافة أسوان للمؤتمر المصرى الثانى للسياحة الرياضية فى نهاية هذا العام.
>ختام فعاليات الأولمبياد المصرى (1)

ختام فعاليات الأولمبياد المصرى (2)

ختام فعاليات الأولمبياد المصرى (3)

ختام فعاليات الأولمبياد المصرى (4)

ختام فعاليات الأولمبياد المصرى (5)

ختام فعاليات الأولمبياد المصرى (6)

ختام فعاليات الأولمبياد المصرى (7)

ختام فعاليات الأولمبياد المصرى (8)

ويذكر أن فاعليات الأولمبياد المصرى تضمنت تنفيذ مسابقات رياضية فى مختلف الألعاب بين فرق الاتحادات النوعية المشاركة، والتى تقام على ملاعب مركز شباب مدينة أسوان بجانب أنه تم تنظيم ندوة ثقافية تحت عنوان "الرياضة تجمعنا"، علاوة على إقامة مباريات لخماسى كرة القدم والطائرة وتنس الطاولة وكرة السرعة وألعاب القوى والمشى.

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