بالصور.. "تعليم كفر الشيخ" ينظم يوماً لريادة الأعمال بمدرسة الأبعادية

نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ وإدارة الحامول التعليمية يوماً لريادة الأعمال بمدرسة الإبعادية التابعة لإدارة الحامول التعليمية، حيث وفرت المديرية والإدارة والمدرسة الوسائل والأدوات التى يستخدمها أرباب المهن المختلفة فى أعمالهم، ليتدرب عليها الطلاب لتكون التجربة الأولى فى مدارس مصر بمدرسة بقرية من القرى المصرية.

وقالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن تطبيق ريادة الأعمال فى مدارس القرية هو الأول من نوعها فى المدارس، لاتاحة حرية اختيار التلاميذ والطلاب للمهن التى يحبونها من خلال توفير الوسائل والأدوات المستخدمة فى كل مهنة من المهن.

وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تطبيق ريادة الأعمال فى مدارس القرى كان له أثر كبير على الطلاب والأسر، لاختيار الطلاب للمهن حسب رغبتهم دون إجبار لهم.

وتابعت وكيل الوزارة أن "الهدف من يوم ريادة الأعمال، فتح أفق أكبر وأوسع لدى التلاميذ ليمارسون ويعبرون عن آمالهم وطموحهم بالعمل فيما يتمنون، ومنها خلق فرص عمل ممكنة لمثل هذا التلميذ صغير السن تكون سبباً لكسب الرزق مستقبلاً، ومن الممكن مشاركة جميع أفراد الأسرة معه فى هذا العمل، ويكبر مشروعه ويصبح رجل أعمال ناجح أو صانع ماهر أو حرفى محترف".

وقال الدكتور محمود رمضان مدير وحدة تيسير الأعمال والانتقال لسوق العمل، أن تلاميذ وطلاب مدرسة الأبعادية، عبروا عن سعادتهم بمؤتمر ريادة الأعمال الذى تم تنفيذه، واختار كل طالب وطالبة وتلميذة المهن التى يحب أن يمتهنوها دون إجبار من أولياء أمورهم.

وأضاف السيد إسماعيل مدير إدارة الحامول التعليمية، إن التجربة التى كُللت بالنجاح سيتم تعميمها على عدد من مدارس الحامول وفق توجيهات الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وكمثال لهذه المهن فقد اختار التلميذ سليمان محمد حسن مهنة "إمام وخطيب"، واختار فادى محمد عامر مهنة "رسام"، واختارت حماس رضا السيد مهنة "طبيبة"، ودنيا محمد عامر "اخصائى تحاليل"، وبسنت المهدى عبد البارى "طبيبة أطفال"، ووسام سعد على "طبيبة"، وعلى أيمن "رسام"، والذى رسم صورة لوكيلة الوزارة أثناء زيارتها للقاعة التى هو بها والتى مكثت فيها حوالى نصف ساعة تقريباً بعد أن دار حوار بينهم.

الاستعداد لمؤتمر ريادة الأعمال بحامول كفر الشيخ

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