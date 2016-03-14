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القنصلية البريطانية بالإسكندرية تطلق مبادرة لسيدات الأعمال 20 مارس

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القنصلية البريطانية بالإسكندرية تطلق مبادرة لسيدات الأعمال 20 مارس القنصلية البريطانية بالإسكندرية تطلق مبادرة لسيدات الأعمال 20 مارس
تنظم القنصلية البريطانية بالإسكندرية، بالتعاون مع المركز الثقافى السويدى و"مكان شريف" فاعلية "مشروع لمكانك فى إسكندرية" للسيدات فى ريادة الأعمال وإقامة المشروعات، يوم الأحد القادم 20 مارس.

وتقام فاعلية " مشروع مكانك فى إسكندرية" ضمن احتفالية المركز الثقافى السويدى باليوم العالمى للمرأة ضمن سلسلة من الفاعليات بدأت فى 8 مارس الماضى وتستم حتى نهاية الشهر الجارى برئاسة بيتر وديرد، مدير المركز الثقافى السيودى بالإسكندرية .

ويحضر الفاعلية عدد من سيدات الأعمال المهتمات بالمشروعات الاقتصادية الصغيرة والفتيات المهتمات بريادة الأعمال.


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