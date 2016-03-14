ليلى علوي تغضب الصحافيين وهكذا صالحهم خالد الصاوي

أثارت الفنانة ليلى علوي غضب الصحافيين الذين حضروا حفل افتتاح مسلسلها الجديد"هي ودافنشي" الذي يجمعها بالفنان القدير خالد الصاوي في لقائهما الثاني معاً بعد عشر سنوات من عملهما في مسلسل"نور الصباح".

وقد رفضت ليلى التسجيل مع أي من الصحافيين وغادرت المكان الذي يتواجدون فيه معللة ذلك بأنها لم تكن على علم بوجود صحافيين وذهبت إلى موقع التصوير من أجل البدء فقط في تصوير أولى مشاهد مسلسلها وهو ما أغضب الصحافيين وكاد بعضهم أن يغادر مكان التصوير لولا تدخل الفنان خالد الصاوي الذي احتوى الموقف وإعتذر من الصحافيين قائلاً لهم أن المشكلة تأتي من المنتج لعدم إخباره لأي من أبطال المسلسل بوجود مؤتمر صحافي.

ومرّ الموقف بسبب تدخل الصاوي بخفة ظل واصطحب الصحافيين ليشاركوه في تقطيع كعكة المسلسل الذي يشارك في بطولته معه هو وليلى علوي كل من الفنانين مي سليم ويقوم بإخراجه عبد العزيز حشاد.

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