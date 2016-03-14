أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عادل إمام: اضطررت للوقوف على المسرح بعد وفاة والدي بساعات

Google+ Print

الأحد 13-03-2016 22:14

تحدث الفنان القدير عادل إمام عن أسرته لأول مرة في إطلالة تليفزيونية نادرة له وشاركه في جزء منها أحفاده في أول ظهور لهم وذلك عبر فضائية mbc مع الإعلامية منى الشرقاوي في برنامج"Yes I Am Famous".

فقال عادل إنه لم يتزوج سوى مرة واحدة فقط وكانت من أم أولاده السيدة هالة الشلقاني وأوضح إنه كان يخشى على أبنائه من دخول الوسط الفني لكن ابنيه محمد ورامي دخلوه ونجحوا فيه مشيراً الى أنه لم يكن يرغب أبداً في أن تصبح ابنته ممثلة وكان يخشى أن تحب التمثيل وهو ما حدث فعلاً.

وتطرق عادل للحديث عن أحفاده زين الدين وعادل وكاميليا وهالة ورقية وأمينة الذين ظهروا معه قائلاً إنه مرتبط بهم جداً ولا يتسطيع أن يمر يوماً من دون أن يراهم.

ولم يتمالك عادل نفسه من البكاء حينما تحدث عن والدته قائلاً إنها كانت مريضة مرضاً شديداً وكان يتمنى لها الراحة موضحاً انه على يقين أن لا يوجد أي شخص على وجة الأرض يحبه مثلما كانت تحبه أمه فيما قال إنه إضطر للوقوف على خشبة المسرح يوم وفاة والده لأن هناك مثلاً يؤمن به وهو "المسرح لا يعرف القبور".

وأضاف إنه بعد أن أنتهى من عرضه المسرحي لم يتمالك نفسه من البكاء وأخبر جمهوره أن والده مات فبكى معه الجمهور.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر