عادل إمام: اضطررت للوقوف على المسرح بعد وفاة والدي بساعات

تحدث الفنان القدير عادل إمام عن أسرته لأول مرة في إطلالة تليفزيونية نادرة له وشاركه في جزء منها أحفاده في أول ظهور لهم وذلك عبر فضائية mbc مصر مع الإعلامية منى الشرقاوي في برنامج"Yes I Am Famous".

فقال عادل إنه لم يتزوج سوى مرة واحدة فقط وكانت من أم أولاده السيدة هالة الشلقاني وأوضح إنه كان يخشى على أبنائه من دخول الوسط الفني لكن ابنيه محمد ورامي دخلوه ونجحوا فيه مشيراً الى أنه لم يكن يرغب أبداً في أن تصبح ابنته ممثلة وكان يخشى أن تحب التمثيل وهو ما حدث فعلاً.

وتطرق عادل للحديث عن أحفاده زين الدين وعادل وكاميليا وهالة ورقية وأمينة الذين ظهروا معه قائلاً إنه مرتبط بهم جداً ولا يتسطيع أن يمر يوماً من دون أن يراهم.

ولم يتمالك عادل نفسه من البكاء حينما تحدث عن والدته قائلاً إنها كانت مريضة مرضاً شديداً وكان يتمنى لها الراحة موضحاً انه على يقين أن لا يوجد أي شخص على وجة الأرض يحبه مثلما كانت تحبه أمه فيما قال إنه إضطر للوقوف على خشبة المسرح يوم وفاة والده لأن هناك مثلاً يؤمن به وهو "المسرح لا يعرف القبور".

وأضاف إنه بعد أن أنتهى من عرضه المسرحي لم يتمالك نفسه من البكاء وأخبر جمهوره أن والده مات فبكى معه الجمهور.

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