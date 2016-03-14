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بالصور.. زوجة رئيس الوزراء الكندي تنقذ ميشيل اوباما

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الأحد 13-03-2016 21:31

تعرضت سيدة أمريكا الأولى ميشيل أوباما Michelle Obama لموقف محرج وهي تغادر خشبة مسرح في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تعثرت وكادت تسقط على الأرض، قبل أن تنقذها زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي ترودو.

وبحسب موقع The Star، فإن كل شيء كان يسير على ما يرام في لقاء جمع ترودو التي تواجدت في الولايات المتحدة مع زوجها في زيارة رسمية، حيث ألقت أوباما كلمة على مسرح مؤسسة واشنطن للسلام، لإلقاء الضوء على مسألة تعليم الفتيات، وعندما همت بمغادرته تعثرت لتلتقطها صوفي.

وعلّقت الصحيفة على الحادثة قائلة "من يحتاج أعضاء جهاز الحماية السرية في وجود أصدقاءٍ كهؤلاء" في إشارة إلى الانسجام الذي بدا واضحاً على السيدتين طوال فترة الزيارة.

 

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