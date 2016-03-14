جان كلود فان دام في تجربة جزائرية فريدة من نوعها

يشارك الممثل العالمي جان كلود فان دام Jean-Claude Van Damme في بطولة الفيلم الجزائري "بروتوكول 33" الذي يتم تصويره في عدة مناطق بالجزائر وباريس ودبي.

وقال فان دام إن مشاركته في هذا العمل الجديد تأتي لإبعاد الصورة النمطية السوداوية التي تعتبر أن إفريقيا وبلدان شمال إفريقيا مناطق خطرة.

وأوضح فان دام أن مبادرته هذه لدعم الشباب الجزائري خاصة في مجال السينما قائلاً: "لقد تعرفت على شباب سينمائيين رائعين وموهوبين جداً، وسأقوم أيضاً بفتح صالات تدريب في فن الكاراتيه في الجزائر، حقيقة لقد وجدت شباباً جزائريين شجعانا ومُتحمّسين كثيراً للإثارة".

تدور أحداث هذا الفيلم الذي كتب نصّه الجزائري شكيب طالب بن دياب، وباشر طاقم العمل تصوير مشاهده، حول النزاعات الطائفية وصراعات القوى الدولية والاستخبارات العسكرية والجماعات الإرهابية في العالم، حيث تبدو الجزائر الملاذ الوحيد للسلام والأمن والاستقرار، وتعتبر أجهزتها الأمنية من بين الأفضل في العالم، وتعمل في الظل لحماية أراضيها.