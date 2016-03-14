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"الإيسيسكو" تستنكر تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة تجاه المغرب

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"الإيسيسكو" تستنكر تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة تجاه المغرب "الإيسيسكو" تستنكر تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة تجاه المغرب

>استنكر الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجرى المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) تصريحات، بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة تجاه المملكة المغربية وقضيتها الوطنية، والتى تعد خروجا غير مقبول، قانونيا وسياسيا، عن أى مرجعية فى الأمم المتحدة، سواء كانت فى توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة أم فى قرارات مجلس الأمن.

وقال التويجرى - فى بيان صادر الليلة عن (الإيسيسكو) - "إن هذا الموقف الغريب من الأمين العام للأمم المتحدة، وهو فى مشارف نهاية ولايته، من شأنه أن يزيد فى حدة التوتر فى المنطقة وأن يهدد الأمن والسلم الدوليين".
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