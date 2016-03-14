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حبس عاطل وأمر ضبط واحضار لأخر لاتهامهم بسرقة المساكن بأكتوبر

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حبس عاطل وأمر ضبط واحضار لأخر لاتهامهم بسرقة المساكن بأكتوبر حبس عاطل وأمر ضبط واحضار لأخر لاتهامهم بسرقة المساكن بأكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات وامرت بسرعة ضبط واحضار آخر لاتهامهم بسرقة المساكن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.
>كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر تفيد قيام عاطلين بسرقة المساكن بدائرة القسم، وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبط أحدهم ويدعى "م.ع" عاطل أثناء استقلاله سيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها.
>واعترف المتهم باشتراكه مع المتهم الهارب فى التسلل للمساكن وسرقتها، وأرشد عن مكان إخفائه المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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