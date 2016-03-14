د. خيمي: تلقينا عينات مرضى بالقصيم مشتبه إصابتهم بكورونا

أكد د. علي خيمي المشرف العام على المختبر الإقليمي بمنطقة المدينة المنورة تلقي المختبر عينات دم لمرضى مشتبه إصابتهم بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا) من منطقة القصيم تزامناً مع تسجيل بعض حالات الإصابة المؤكدة هناك.

لافتاً إلى أن منطقة القصيم تعد إحدى المناطق التي تعتمد على المختبر الإقليمي بالمدينة المنورة في فحوصات كورونا بالإضافة إلى حائل وتبوك والقريات والحدود الشمالية والجوف، مؤكداً بأن المختبر الإقليمي يستقبل عددا كبيرا من العينات لفحصها والتأكد من سلامة العاملين والمراجعين والمخالطين للحالات الإيجابية المكتشفة في زمن قياسي وأن استقبال العينات متواصل على مدار الساعة لإنهاء جميع الحالات التي يتم استلامها.