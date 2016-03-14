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ابن درويش يفتتح فعاليات مهرجان خيبر للتراث الشعبي

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ابن درويش يفتتح فعاليات مهرجان خيبر للتراث الشعبي ابن درويش يفتتح فعاليات مهرجان خيبر للتراث الشعبي

    تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، افتتح محافظ خيبر رئيس لجنة التنمية السياحية بمحافظة خيبر بدر بن فيحان بن درويش فعاليات مهرجان خيبر للتراث الشعبي، بحضور مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمدينة صالح عباس ومدير مكتب العمل بالمدينة عواد الحازمي.

وشاهد الحضور لقطات من التراث الشعبي منها عربة نقل الحجاج سابقا وجانبا من الفنون الشعبية لمحافظة خيبر وقام المحافظ وحضور المهرجان بجولة في السوق الشعبي وأركان الجهات الحكومية والأهلية المشاركة فيه كما اشتمل المهرجان على اوبريت وطني يشيد بتضحيات جنودنا البواسل على الحد الجنوبي مع مواكبة رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مشروع درع الشمال.

من جهته، أوضح محمد الهمش رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان، أن هذا العام انفرد بمشاركة أجنحة الجهات الحكومية، وتجهيز المتاحف الشخصية وطيران الشراع وحديقة الحيوانات.

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