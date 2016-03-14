م. السلطان يدشن مهرجان «ربيع الرياض» ب 1.4 مليون زهرة

‏‫يدشن أمين منطقة الرياض م. إبراهيم السلطان اليوم الاثنين، مهرجان "ربيع الرياض" الذي تنظمه الأمانة في موقعين في العاصمة، ويضم عددا من الفعاليات والمناشط التي تستهدف الطفل والأسرة.

ويقام المهرجان في ساحة العروض بحي الجزيرة (مخرج ١٦)، بالإضافة إلى ساحة البجيري في الدرعية، حيث سيضم معرضاً للحدائق وسجادة الزهور العملاقة، ويستمر المهرجان من الخامس من جمادى الآخرة إلى الأربعاء 14 من ذات الشهر.

وبين مدير إدارة الحدائق في أمانة منطقة الرياض م. إبراهيم الهويمل أن المهرجان يعد من أحد السمات المميزة لمدينة الرياض، بالإضافة إلى أنه برنامج تعليمي وتثقيفي وتوعوي، وتطبيقي في جانب الحدائق والنباتات، حيث يهدف إلى غرس حب الزهور والنباتات والتجميل في نفوس أفراد المجتمع.

ويتضمن المهرجان عدة فعاليات، من أهمها مسرح المهرجان الذي تقدم فيه الفقرات التعليمية والترفيهية، وكذلك المشاهد التربوية الهادفة كفعالية موجهة لكافة أفراد الأسرة، وستبدأ العروض من الساعة الخامسة عصراً حتى الحادية عشر مساء يومياً، ويتضمن المهرجان المسيرة الكرنفالية، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الدمى والمهرجين تقوم بجولات داخل الموقع تفضي جواً من المرح.

ويشمل المهرجان سجادة عملاقة للزهور، عبارة عن موقع مجهز يحتوي أنواع مختلفة من الزهور ومغطيات التربة بعدد يتجاوز مليون و400 ألف زهرة مقسمة إلى لوحة الزهور، وهي عبارة عن تشكيلة من أكثر من عشرة أنواع من الزهور بألوانها المختلفة وأشكالها المبهجة، تم إنتاج أغلبها في مشاتل الأمانة لتشكل سجادة زهور متناسقة الألوان، وبانوراما عاصفة الحزم، وهي لوحة من الزهور تحكي ترابط جنودنا البواسل مع المواطنين لحماية وطننا المعطاء في ظل حكومتنا الرشيدة.

ويتضمن المهرجان معرضاً متخصصاً، حيث تم استقطاب الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال تنسيق الحدائق والتشجير، لتقدم كل شركة تنفيذ نمط من أنماط الحدائق والتشجير وهي الحديقة المنزلية، حديقة السطح، الحديقة المائية، التشكيل بالأشجار، الحديقة الصخرية، وإستخدام مغطيات التربة والزهور.