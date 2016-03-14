مصر.. قلب التحالف

القاهرة -«الرياض»، محمد سمير، أحمد بدر نصار، أحمد إبراهيم

سلطت جميع أنظار العالم نحو حفر الباطن الخميس والجمعة الماضيين، وقد أبهرها نجاح المملكة العربية السعودية الساطع في تنظيم مناورات "رعد الشمال"؛ المناورات الأضخم من نوعها في المنطقة، واستضافتها هذا الكم الكبير من القوات المسلحة العربية والإسلامية والتي بلغت أكثر من 300 ألف عنصر عسكري، مؤكدة بذلك أنها قائدة العرب وقلعة الإسلام، وأنها قادرة على تجييش القوات المسلحة العربية والإسلامية في لمح البصر، بل والتنسيق بينها على أعلى مستوى من الكفاءة والسرية.

وقد أثار توفيق المملكة في تنظيم هذه المناورات الكبيرة، آراء وتحليلات الخبراء العسكريين والاستراتيجيين في مصر الكنانة، معلنين عن تقديرهم البالغ للدورالعظيم الذي تلعبه المملكة في الدفاع عن السيادة العربية، وتصميمها على لملمة الصف العربي، والعمل على تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة العربية والاسلامية.

وأكد مراقبون وخبراء عسكريون أن مناورات "رعد الشمال" يدعم ويعزز دور المملكة نحو نشر التضامن والسلام، وردع الأعداء.

اللواء سعيد: إنجاز يحقق التكامل

قال رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية الأسبق، اللواء عبدالمنعم سعيد، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسعودية ومشاركة مصر في مناورات رعد الشمال هي دعم للعلاقات العربية، كما أنها تعد إنجازا عسكريا يحقق التكامل بين الدول العربية

خبراء عسكريون مصريون: المملكة أظهرت قدرتها على تجييش العرب بسرعة وكفاءة.. ومناورات «رعد الشمال» أبهرت الأصدقاء وأرهبت الأعداء

اللواء نوح: أظهرت قوة العرب الاستراتيجية

قال اللواء محيي نوح، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن مناورات رعد الشمال مناورات مهمة لا سيما في هذا التوقيت، ويدلل على ذلك بقوله "أنها أظهرت قوة العرب الاستراتيجية، وتبين النقاط القوية بين العرب وبعضهم البعض، كما أنها تعكس العلاقة الحسنة بين مصر والمملكة لأن هناك بعض المشككين من أصحاب الأجندات الخاصة في طبيعة العلاقة بين مصر والمملكة، وأعتقد أن وجود الرئيس السيسي في المملكة في نهاية المناورات كان له تأثير كبير، ويزيل أي شكوك أو تكهنات حول وجود أي خلافات بين القاهرة والرياض".

ولا يغفل الخبير العسكري عن الإشارة لأهمية الرسالة التي توجهها مناورات "رعد الشمال" في هذا التوقيت حيث يقول "أعتقد أن "رعد الشمال" رسالة قوية لمن يريد السوء بدول الخليج وتحديداً من قبل إيران؛ فالمناورات تعد رسالة شديدة اللهجة للدولة الخومينية، كما أنها تبين قدرات العرب الرادعة لأي تهديد محتمل، وتحذر من أي محاولة للعبث بالأمن القومي العربي أو التدخل في الشؤون الداخلية العربية".

اللواء قنديل: نجاح منقطع النظير

كما يشيد اللواء مختار قنديل، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، بنجاح مناورات "رعد الشمال" في إتمام عملياتها العسكرية بنجاح منقطع النظير قائلاً: "مناورات رعد الشمال هي أول مناورة تشهدها المنطقة بهذا الحجم الضخم على مستوى العناصر العسكرية المشاركة وكذلك على مستوى التنوع العسكري ما بين قوات برية وجوية ودفاع جوي وقوات بحرية، بمشاركة هي الأكبر من نوعها من حيث عدد الدول حيث شاركت فيها 20 دولة منها 14 دولة عربية، و 6 دول إسلامية، وهذا العدد الضخم وحده كافٍ ليبين الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها هذه المناورات".

ويتابع اللواء قنديل بقوله "والحقيقة لا يسعني إلا أن أهنئ المملكة العربية السعودية على نجاحها منقطع النظير في إتمام هذه المناورات بهذه الكفاءة، فيكفي أن ننظر إلى التوفيق الذي حالف المملكة في التنسيق بين هذا الكم الكبير من القوات العسكرية المتنوعة.

الشهابي: العالم العربي قادر على التوحد

يؤكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مناورات "رعد الشمال" رسالة للعالم أجمع أن المملكة العربية السعودية قادرة على لم الشمل العربي والإسلامي؛ وأنها أيضا قادرة على حماية أمنها القومي من أي عدوان محتمل، مشيرا إلى أن عمل مناورات بحجم "رعد الشمال" أمر يؤكد أن العالم العربي ما زال قادراً على التوحد رغم كل التحديات الكبيرة التي يواجهها في الوقت الراهن.

وأكد الشهابي أن المملكة ومصر هما جناحا الأمة العربية والإسلامية وأي مساس بأمنهما هو مساس بالأمن العربي أجمع؛ كونهما الدولتين الكبريين في المنطقة العربية ؛ موضحا أن عمل مناورات رعد الشمال تحت إشراف الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تؤكد على حرص المملكة العربية السعودية في لم شمل العالم العربي والإسلامي ؛ كما أنها رسالة لإيران بأن المملكة ليست دولة هينة بل قوية جداً، ويقف معها وبجانبها الأشقاء والأصدقاء.

د. عامر: أحبطت مخططات بث فتن بين الدول العربية

ويقول الدكتور عادل عامر، الخبير السياسي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والٌاقتصادية أن مناورات "رعد الشمال" كانت رسالة كبيرة وعميقة لكل العالم ؛ خاصة لمن يتربص بالعالم العربي والإسلامي ؛ مؤكدا أن المناورات في حد ذاتها قاومت وأحبطت مخططات كانت تدبر لبث الفتنة بين الدول العربية؛ مشيرا إلى أن "رعد الشمال" تهدف إلى رفع معدلات الكفاءة الفنية والقتالية للعناصر القتالية المشاركة من كافة الدول العربية والإسلامية، وتنفيذ مخطط التحميل والنقل الاستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها إلى موانئ التحميل والوصول، بما يحقق النقاط والأهداف التدريبية المرجوة، وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

قطب: ضربة قاضية للعابثين

من جانبه أكد علي قطب، الباحث في الشئون الأسيوية بوكالة انباء الشرق الأوسط أن مناورات رعد الشمال كانت ضربة قاضية في وجه كل الذين كانوا يخططون للعبث و بث التفرقة والفتنة في العالم العربي والإسلامي كما أنها رسالة لأي دولة تفكر في الاعتداء على العالم العربي او الإسلامي؛ خاصة إيران التي تحاول من وقت لآخر التدخل في الشئون العربية.

وطالب قطب الأمم المتحدة بضرورة التدخل لوقف ايران عن حدها؛ كونها تتدخل في شئون الدول العربية بشكل سافر؛ ولأن ليس هناك رادع فهي تقوم كل فترة بتصريحات مستفزة؛ مؤكدا في الوقت نفسه أن السعودية دولة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، وأنها تمتلك الآليات القوية التي تستطيع بها أن تدافع عن نفسها في حال أي عدوان غاشم عليها.

عبدالعظيم: في خندق واحد

وقال حامد عبد العظيم، الخبير العسكري إن المناورة "رعد الشمال" تثبت للشعب السعودي والمصري بالدرجة الأولي أن البلدين يجمعهما مصير واحد.

بدوره قال تسير مطر رئيس الحزب الدستوري ان مناورات "رعد الشمال" تؤكد أن هناك اتحادا عربيا جديدا لحماية الأمن القومى العربى، والتعامل مع الإرهاب.

وأضاف الهريدي: المناورات ربما تكون تمهيدا لإحياء القوى العربية واتفاقية الدفاع العربى المشترك. واشا الى الى انها رسالة للعالم بأن العالم العربي قائم وقادر فى هذا التوقيت الحرج.

وتابع" التدريب المشترك "رعد الشمال".

الاستفادة من النجاح.. والرسائل واضحة

أما أشرف رشاد، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن فقال أن المناورة أضافت للقوات المشاركة رفع جاهزيتها العسكرية وقاست قوتها على التخطيط والتنفيذ والتعرف على مسارح عمليات استراتيجية جديدة فضلا عن الاستفادة من الخبرات والتكنيكات العسكرية المختلفة بين القوات المشاركة.

وشدد على ضرورة الاستفادة من نجاح مناورات "رعد الشمال" وتحقيقها المطلوب منها بكل جدية لتنفيذ ماهو أهم والانتهاء من تشكيل القوة العربية المشتركة .

ومن جانبه قال أحمد كرم الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن إن المناورة رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه ان يعبث بأمن أى من الدول العربية.

وأضاف أن الرئيس يخرس الألسنة التى تطلق الشائعات من حين إلى آخر بأن هناك مشاكل وخلافات سياسية بين مصر وبعض دول الخليج وهو محض كذب وافتراء.

وأعرب صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور عن امله في ان تتحول مناورات "رعد الشمال" لتكتل عربي إسلامي لمواجهة التكتلات العالمية.