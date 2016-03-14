«التطبيقات العملية للكشف عن الأدلة الرقمية».. برنامج علمي بجامعة نايف

بدأت صباح أمس الأحد بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض أعمال البرنامج العلمي "التطبيقات العملية المتقدمة للكشف عن الأدلة الرقمية" الذي تنظمه كلية علوم الأدلة الجنائية بالجامعة خلال الفترة من 4 إلى 8 جمادى الآخرة 1437ه الموافق من 13 إلى 17 مارس 2016م. ويشارك في أعمال البرنامج المختصون من العاملين في إدارات الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي الفني، وإدارات مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإدارات البحث والتحري، والهيئات القضائية والمؤسسات المالية والبنوك في الدول العربية. ويسعى البرنامج إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها تدريب المشاركين على أسس وقواعد البحث عن الدليل الرقمي المتقدمة، وطرق تتبع ذلك عبر أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته، وتدريب المشاركين على اكتشاف البيانات الرقمية المسروقة في حوادث الاختراق والقائمين بالاختراق، وصقل مهارات المشاركين من خلال التطبيق العملي في استخدام الدليل الرقمي وفحص تفسير النتائج، والإلمام بالمعايير القياسية للتعامل مع الأدلة الرقمية باستخدام تطبيقات متخصصة بما يضمن حجيتها في الإثبات القانوني أمام الجهات القضائية.

وسيناقش البرنامج جملة من الموضوعات المهمة في هذا المجال، منها وسائل وأدوات استخلاص وتحليل الدليل الرقمي، والخبرات المشتركة في مجال الأدلة الرقمية، والتحليل الجنائي المتعلق بأجهزة الاتصال المتحرك والجوال، وتحليل الأدلة باستخدام لغة بيرل، ونظام الملفات، والتجارب المشتركة في استعادة البيانات، وطرق التحقيق الجنائي الفني في جرائم الانترنت، والتحليل الجنائي لجرائم الشبكات.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج العلمي المهم، لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي وانتشار التقنية الرقمية في التعاملات اليومية، والاستخدامات المتزايدة للحاسبات والانترنت، وظهور أساليب حديثة لارتكاب الجرائم، مثل إساءة استخدام الحاسوب، وسرقة المعلومات، وجرائم التقنية العالية، وجرائم الاختراقات عبر شبكات الانترنت، وغيرها من جرائم (Cyber Crimes).