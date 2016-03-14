رعد الشمال والأدوار الريادية والرؤى الإستراتيجية والمستقبلية لتحقيق الأمن الفكري والعسكري والوطني والإسلامي

كتبه معالي الشيخ/ أ.د. سليمان بن عبدالله بن حمود أبا الخيل

فإن المتأمل والمدقق والناظر بعين العقل والإنصاف في واقع المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله، يعاضده ويؤازره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد، ووزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، ووزير الدفاع -حفظهما الله تعالى- يرى ما يسره ويثلج صدره ويجعله يغتبط ويتفاءل بمستقبل مشرق واعد وذلك من خلال ما نراه من حرص وعمل دؤوب صادق ومخلص وموجه من أجل الحفاظ على هذا الوطن وعقيدته، ومقدساته وأمنه ومواطنيه والمقيمين فيه ومكتسباته ومقدراته، وما يرافق ذلك من التعب والسهر وانشغال الفكر وبذل الجهد، وكل ذلك انطلاقاً من العقيدة السلفية ذات القيم الوسطية المعتدلة ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، ومقومات ودعائم هذا الوطن العظيم والرقي به.

وإن من الجهود المشكورة، والأعمال الموفقة بإذن الله ما سمع الجميع به من تحالف إسلامي عظيم ضم عشرين دولة إسلامية في عُدد قوية من طائرات ودبابات وأسلحة ثقيلة، وأعداد كبيرة من الجنود المدربين المؤهلين المستعدين للدفاع عن دينهم وأوطانهم لتكوين جيش إسلامي كبير في شمال المملكة العربية السعودية في القيام بتدريبات عسكرية ضخمة والتي عُرفت باسم: (رعد الشمال).

والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بإعداد العدة، والتسلح بالقوة، لإرهاب العدو وتخويفه ودحره فقال تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الله وَعَدُوَّكُمْ) [الأنفال: 60]، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ) [الأنفال: 65].

وقد جاءت الشريعة بمشروعية الدفاع عن النفس والعقل والعرض والمال فكيف بالدين، قال ابن القيم في الفروسية (ص187): (فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال الله تعالى: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا). وقال النَّبِي صلى الله عليه وسلم:" من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد". لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة، ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فيه فهو شهيد).اه

وقال تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لله). قال ابن جرير الطبري في تفسيره (9/162): (فقاتلوهم حتَّى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض وهو الفتنة، ويكون الدين كله لله، يقول: وحتَّى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره، وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل). ثُمَّ ساقه بإسناده عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وابن جريج وغيرهم -رحمهم الله- اه.

إنه لعمل عظيم يستحق الإشادة والثناء وهو واحد من الجهود العظيمة لحكومة هذه البلاد المباركة في نصرة الحق وحماية الإسلام والمسلمين من الأخطار وفي منظومة جهودها في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره

وقال ابن دقيق العيد كما نقله ابن حجر في الفتح (6/5): (لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه ففضيلته بحسب فضيلة ذلك). اه.

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسيره: (ثُمَّ ذكر تعالى المقصود من القتال فِي سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن يكون الدين لله تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة، فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال). اه.

وما تلك الاستعدادات والعمليات العسكرية إلا بعض جهود حكومة هذه البلاد المباركة في نصرة الحق، ودفع الباطل، وحماية الإسلام والمسلمين من شرور المعتدين، وظلم الظالمين، واعتداء المفسدين، ودحر الإرهاب والتطرف والغلو وأهلها، والمنكر وزمرته.

إن هذا العمل عمل عظيم يستحق الإشادة والثناء، والوقوف مع قيادة هذا الوطن المخلصة من أجل تحقيقه وتأييدهم بالقلم والكلمة والكتابة واللسان والسنان، وبذل كل ما يعينهم ويقويهم وينصرهم على أعداء الملة والدين، كلٌ بحسب تخصصه وقدرته وإمكاناته؛ لأن الحفاظ على هذا الوطن حفاظ على الدين الإسلامي، والدفاع عنه دفاع عن مبادئه وأحكامه وثوابته وبلدانه والنفس والعقل والعرض والمال، وهو حفاظ على الحرمين الشريفين.

ولقد سُرَّ الجميع وفرحوا واستبشروا بما سمعوه من تصريحات سمو ولي ولي العهد ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله من خلال ذلك المؤتمر الصحفي الإعلامي الوطني الإسلامي العالمي المهيب المتميز عن العمل الذي من أجله حصل التحالف الإسلامي الذي مقره الرياض حيث جاء في تصريحاته الكريمة: إن التحالف يضم مجموعة من الدول الإسلامية التي تشكل أغلبية العالم الإسلامي، وهذا يأتي من حرص العالم الإسلامي لمحاربة هذا الداء الذي تضرر منه العالم الإسلامي أولاً قبل المجتمع الدولي ككل. وأضاف قائلاً: اليوم كل دولة إسلامية تحارب الإرهاب بشكل منفرد، فتنسيق الجهود مهم جدًا، من خلال هذه الغرفة سوف تتطور الأساليب والجهود التي ممكن نحارب فيها الإرهاب في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وأكد الأمير محمد بن سلمان أن التحالف الإسلامي العسكري سينسق مع الدول المهمة في العالم والمنظمات الدولية في هذا العمل، مشيرًا إلى أن التحالف سيحارب الإرهاب عسكرياً وفكرياً وإعلامياً بالإضافة إلى الجهد الأمني الرائع القائم حاليًا. أه

إذن هذا التحالف الإسلامي الكبير جاء في منظومة جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وفي زمن ووقت وظرف أحوج ما نكون إليه.

وهو تحالف متميز، وإضافة قوية فاعلة جدية حازمة للرفع من قيمة ومعنويات أبناء الأمة الإسلامية بصفة عامة وأبناء المملكة العربية السعودية بصفة خاصة، وقد قدمت المملكة العربية السعودية من خلاله أنموذجًا حيًا واضحًا وملموسًا يستفاد منه في توحيد الصف الإسلامي والدول العربية في مواجهة الشر وأهله، وعلى رأس هذه الشرور الإرهاب، ولذلك فإن الشكر لله على قيام هذا التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب ومواجهته، ثم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي عهده، لأنهم قاموا بعمل جليل وكبير سوف يسطره التاريخ وتذكره الأجيال بكثير من الإعجاب والشموخ والعزة.

الحفاظ على هذا الوطن الآمن حفاظ على الدين الإسلامي.. والدفاع عنه دفاع عن مبادئه وأحكامه وثوابته ومقدساته وحرماته ودفاع عن الدين والنفس والعرض وسائر الضروريات التي جاءت الشريعة الإسلامية بمشروعية الدفاع عنها

وإن هذا التحالف الإسلامي الكبير تحجيم، بل قضاء على المد الطائفي الصفوي الإيراني الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، ولا شك أن التعصب الطائفي الصادر من إيران ليس جديدًا بل وجد عبر مراحل وأزمنة متنوعة في التاريخ، ولكن الله يخذلهم ويردهم على أعقابهم خاسرين خاسئين، يقول الشعبي رحمه الله عن الرافضة كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية (1/34): (وَدَعْوَتُهُمْ مَدْحُوضَةٌ، وَرَايَتُهُمْ مَهْزُومَةٌ، وَأَمْرُهُمْ مُتَشَتِّتٌ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ). وقد زاد خطرهم ومحاولتهم النيل من عقيدة الأمة في العصر الحديث، وذلك عبر طرق ومناهج متنوعة ومتعددة نرى اليوم أثرها وتأثيرها من خلال ما تقوم به إيران الفارسية من مخططات عجيبة غريبة لتحقيق أهداف توسعية واضحة وذلك عن طريق إثارة الفتن والقلاقل، واحتواء بعض الجماعات والتنظيمات والأحزاب التي يستغلونها للوصول إلى مطامعهم المشينة، بل وأبعد من ذلك دعم كل فئة مارقة خارجة عن دين الله ومعادية لبلاد التوحيد وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم المملكة العربية السعودية، كل يوم نطالع ما هو أشد وأسوأ مما يقومون به في هذا الاتجاه، ولكن الله سبحانه وتعالى كشف أمرهم وأبطل كيدهم، وتصدت لهم هذه الدولة حفظها الله بحزم وعزم وقوة بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

ونرى بوادر النصر ظاهرة بينة من خلال ما قامت به دولتنا سواء في الحد الجنوبي من دحر تلك الفئة المارقة الخبيثة وتلقينها درسًا لن تنساه هي ومن شاكلها أو أيدها أو تعاطف معها بإذن الله، ثم ما تقوم به حكومتنا الموفقة المسددة من دعم الشرعية الدولية في عدد من البلدان العربية والإسلامية، وسيكون الأمر أفضل وأجمل وأكثر جلاء ووضوحًا وإيجابية في المستقبل بإذن الله من خلال هذا التحالف الإسلامي، ولا بد من أجل النصر والعزة أن نتعاون ونتعاضد، وأن نلتف حول ولاة أمرنا ونقف معهم وقفة حازمة قوية صادقة مخلصة تتفتت عليها دعاوى المبطلين والحاقدين.

ولابد أن نعلم بأن الولاية المسماة بولاية الفقيه ولاية فاسدة وخبيثة ولها مقاصد وأهداف خطيرة حاقدة كارهة وهي غطاء لعمل سياسي فارسي صفوي حاسد بغيض تقوم به هذه الطائفة والفئة المتطرفة المتعجرفة، تغطي من خلاله كل أعمالها لينخدع بها أنصاف المثقفين والذين في قلوبهم مرض ومن شوشت أفكارهم ومن لهم آراء -نسأل الله العافية والسلامة- بعيدة عن المعتقد الصحيح.

وإن من النقاط والأمور المهمة جدًا والتي تلفت الانتباه وتعطي هذا العمل أهمية قصوى مما جاء في كلمة سمو ولي ولي العهد ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله حيث أشار إلى أن التحالف سيحارب الإرهاب فكرياً وإعلامياً، ولا شك أن ذلك غاية منشودة، بل إنه وأد للإرهاب وزمرته ودحر لدعاته والمروجين له لئلا ينتشر ويستفحل في المستقبل، فيجب التركيز على محاربة الإرهاب من جهة العقيدة والفكر، لأن أصل الإرهاب وما وقعت به هذه الجماعات والأحزاب والتنظيمات من داعشية وصفوية وغيرها من الغلوّ الاعتقادي، أو ما يُسمَّى بالغلو الكُلِّي.

وهذا أصلُ منشئِه في هذه الأمّة منذ عهد الرَّسول صلى الله عليه وسلم، يحكيه الحديث الصحيح الذي جاء فيه: أنه لما قام الرَّسول صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم في غزوة حُنين، فأعطى أناسًا أكثرَ من آخَرين، وذلك تأليفًا لهم وتحبيبًا من أجل أن يدخُلوا في الإسلام ويزداد الإيمان في قلوبهم، قام رجُلٌ فقال: اعدِل يا محمَّد! إنّ هذه قسمةٌ ما أُريدَ بها وجهُ الله! فغضب الرَّسول صلى الله عليه وسلم وقال: «إذا لم أعدِل فمن يعدِل». ثم قام أحَدُ الصحابة وذكروا أنه خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال: دعني يا رسولَ الله أضربُ عُنُقَه. فقال صلى الله عليه وسلم: «لا، حتى لا يتحدّث الناسُ أنّ محمَّدًا صلى الله عليه وسلم يقتُل أصحابَه». ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يخرُج من ضئضئ هذا قومٌ تحقِرون صلاتَكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يُجاوِزُ حناجِرَهم، يمرُقون من الإسلام كما يمرُق السَّهم من الرَّميّة، يقتُلون أهلَ الإسلام ويدعون أهلَ الأوثان، والله لئن لقيتُهم لأقتُلنّهم قتلَ عاد» (1).

ثمَّ ظهر بعد ذلك أتباعٌ لهذا المنهج الغالي في عهد عثمان رضي الله عنه، ثم في عهد عليٍّ رضي الله عنه، وكان قتل عثمان وعليّ رضي الله عنهما نتيجة هذا الفكر المتشدد المنحرف والمنهج الفاسد.

تتويج هذا العمل الإسلامي التاريخي العظيم برعاية خادم الحرمين الشريفين وحضوره وإشرافه المباشر يعطي دلالة أكيدة على حرص هذه الدولة المباركة على الاستعدادات والمبادرات التي تحفظ كيان ووحدة الأمة العربية والإسلامية وتعزز مكانتها وتحفظ حقوقها

وقد لقيهم عليٌّ رضي الله عنه وقابلهم وواجههم وقاتلهم، ثمَّ رأى «ذا الثديَّة» الذي أخبر عنه الرَّسول صلى الله عليه وسلم فحمِدَ اللهَ أن تحقّق وعدُ رسوله صلى الله عليه وسلم على يديه (2).

وهذا المبدأ يترسَّمُه أقوامٌ أو فئةٌ من الناس تُسمَّى الخوارج، ولها أسماء متعدِّدة، وهؤلاء هم الذين خرجوا على عليّ رضي الله عنه وطالبوه بالحكومة، فلمَّا استجاب لهم كفّروه وكفّروا أصحابَه واستنكروا عليه الحُكم، وأرسلَ إليهم ابنَ عباس رضي الله عنهما فحاجَّهم وقابلهم بكتاب الله عز وجل وسُنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، فرجع منهم عددٌ كثير، ولكن بقي منهم من بقي (3)، ثمَّ ظلّ شرُّهم وفكرُهم هذا يظهر تارةً ويخبو أخرى.

وفِكرُ هؤلاء في هذا الزمن -وَفق ما نراه من بعض الناس- أصبحَ أشدّ خطرًا، وأعظمَ أثرًا، وأنكى ضررًا ممَّا كان عليه عند السَّابقين من أربابه؛ لأنّ السابقين من الخوارج كانوا يظهرون ويبرُزون ويناقشون ويُحاجُّون وجهًا لوجه، أمَّا خوارج هذا العصر فإنهم لا يأخذون بهذا المسلك ولا يقبلونه، وإنما سلكوا طُرُقًا لم يسلُكها من سبقهم... غالية في الفكر المتشدِّد النابع من الحقد والكراهية، وما يترتّب عليها من الفساد والتخريب تدرك من خلال ما نسمع ونرى من أعمال هذه الفئة.

وهذا الغُلوّ حذّر منه الله في كتابه فقال جلّ وعلَا: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ) [النساء: 171]، وقال سبحانه: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (77)) [المائدة: 77]. وهذا الخطاب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله موجَّهٌ إلى أهل الكتاب ولكنه عامٌّ يشمَل أمَّةَ محمَّد صلى الله عليه وسلم، فهي منهية عن الغلو في الدين زيادة أو نقصاً.

والرَّسول صلى الله عليه وسلم يقول مُحذِّرًا من هذا الداء -كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما-: «إيَّاكم والغُلوَّ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوُّ» (4).

كما يُحذِّر من سلوك طريق الرَّهبنة والتشدُّد الذي وقع فيه النصارى: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن من كان قبلكم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الدِّيارات والصوامع، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» (5).

والأحاديث في هذا كثيرةٌ ومعلومة (6).

قال ابن كثير في البداية والنهاية (8/316): وَهَذَا الضَّرْبُ مِنَ النَّاس مَنْ أَغْرَبَ أَشْكَالِ بَنِي آدَمَ، فَسُبْحَانَ مَنْ نَوَّعَ خلقه كما أراد، وسبق في قدره العظيم.

وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ فِي الْخَوَارِجِ إِنَّهُمُ الْمَذْكُورُونَ فِي قَوْلُهُ تَعَالَى: (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا)[الْكَهْفِ: 103] وَالْمَقْصُودُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْجَهَلَةَ الضُّلَّالَ، وَالْأَشْقِيَاءَ في الأقوال والأفعال، اجتمع رَأْيُهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ، وتواطأوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا بها ويبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم - ممن هو على رأيهم ومذهبهم، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَغَيْرِهَا - فَيُوَافُوهُمْ إِلَيْهَا، وَيَكُونُ اجتماعهم عليها.

فقال لهم زيد بن حصن الطَّائِيُّ: إِنَّ الْمَدَائِنَ لَا تَقْدِرُونَ عَلَيْهَا، فَإِنَّ بِهَا جَيْشًا لَا تُطِيقُونَهُ وَسَيَمْنَعُوهَا مِنْكُمْ، وَلَكِنْ واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوخى، وَلَا تَخْرُجُوا مِنَ الْكُوفَةِ جَمَاعَاتٍ، وَلَكِنِ اخْرُجُوا وحداناً لئلا يفطن بِكُمْ، فَكَتَبُوا كِتَابًا عَامًّا إِلَى مَنْ هُوَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ وَمَسْلَكِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَغَيْرِهَا وَبَعَثُوا بِهِ إِلَيْهِمْ لِيُوَافُوهُمْ إِلَى النَّهْرِ لِيَكُونُوا يَدًا وَاحِدَةً عَلَى النَّاس، ثُمَّ خَرَجُوا يَتَسَلَّلُونَ وُحْدَانَا لِئَلَّا يَعْلَمَ أَحَدٌ بِهِمْ فَيَمْنَعُوهُمْ مِنَ الخروج فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات وَفَارَقُوا سَائِرَ الْقِرَابَاتِ، يَعْتَقِدُونَ بِجَهْلِهِمْ وَقِلَّةِ عِلْمِهِمْ وَعَقْلِهِمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ يُرْضِي رَبَّ الْأَرْضِ والسَّموات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات، والعظائم والخطيئات، وأنه مما زينه لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود عن السموات الذي نصب العداوة لأبينا آدم ثم لذريته ما دامت أرواحهم في أجسادهم مترددات، والله المسؤول أن يعصمنا منه بحوله وقوته إنه مجيب الدعوات. أه

وهذا قول علم من أعلام الأمة له الباع الطويل والقدح المعلى في معرفة التاريخ وحقائقه والدروس والعبر المستفادة منه يسطر هذا الكلام ويقرر هذه المعاني قبل ما يزيد على ثمانية قرون وكأنه يعيش بيننا اليوم ويتأمل في واقع حالنا وما وصل إليه الأمر في عقول ونفوس بعض أبنائنا والطرق والمناهج والأساليب والأدوات التي يستخدمونها ويستغلونها للخروج على جماعة المسلمين وأئمتهم وارتكاب العظائم من الجرائم وتفريق الأمة وتمزيقها وامتحانها بما لم يأمر به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر من خلال ما سقناه جوانب مهمة ومعان دقيقة لابد أن نتأمل فيها وندقق في معانيها، ومن أبرز ما ذكره مما يتوافق فيه أعمال اللاحقين بالسابقين من المنتسبين إلى هذه الطائفة والفئة المنحرفة الخارجة عن كل مبادئ الشريعة وأحكامها وما دعت إليه:

أولًا: أنهم يريدون امتلاك المدائن والبلدان وإقامة دولة على أنقاض أفكارهم ومناهجهم الغالية المتطرفة.

ثانيًا: دعوتهم لكل من وافقهم على منهجهم وطريقتهم اللحاق بهم والاجتماع معهم في الأماكن التي يحددونها لهم.

ثالثًا: ما يقوم به الخوارج القعدة من تأطير وتنظير وتنظيم وإشارة وفتاوى وأحكام لمن هم في الميدان فها هو زيد بن حصين الطائي يضرب مثالًا واضحًا على ذلك بما وجههم إليه من خلال ما ساقه ابن كثير رحمه الله، ونحن نرى هؤلاء الذين يسيرون على نهج هذا الرجل الخارجي يفعلون دور هذا النوع من الخوارج عبر وسائل مختلفة وهم بمنأى عن أماكن الخطر، ووجود من يدفعونهم في الوقوع في المزالق والمهالك والمستنقعات المهلكة.

رابعًا: أن الخوارج في هذا الوقت لا يخرجون جماعات حتى لا يفطن لهم فيمنعون ويعاقبون ويحاسبون وإنما يخرجون فرادى ووحدانًا، فسبحان الله كأن ذلك العَلَم يرى ما يفعله هؤلاء اليوم.

خامسًا: أنهم يخرجون متسللين من بين الآباء والأمهات وسائر القرابات، ويشهد على ذلك واقع المتأثرين بهذا الفكر والذين أصبحوا ضحية وفريسة لجماعاته وتنظيماته وأحزابه.

وإن من أعظم ما يحارب به الإرهاب والضلال هو بالوحيين الكريمين الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، فإن فيهما العصمة والنجاة من الفتن والشرور والمخاطر ودعاتها، والحل لجميع المشاكل، والقضاء على كل فساد وإفساد، والله سبحانه خلق خلقه، وهو أعلم بما ينفعهم ويصلح لهم ويصلحهم، فشرع شريعته وأوجب العمل بها وألزمهم إياها لأجل صلاحهم وسعادتهم ونجاتهم وفوزهم، ولسلوكهم الصراط المستقيم، والطريق القويم، ولاجتماعهم وعدم تفرقهم وتحزبهم على نحلٍ وجماعات وأحزاب وفرق يقتل بعضهم بعضًا ويسبي بعضهم بعضًا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأهل الإشراك متفرقون، وأهل الإخلاص متفقون، وقد قال تعالى:(وَلًا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ) [هود: ١١٨ – ١١٩]، فأهل الرحمة متفقون مجتمعون، والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعًا. ولهذا تجد ما أحدث من الشرك والبدع، يفترق أهله؛ فكان لكل قوم من مشركي العرب طاغوت، يتخذونه ندًا من دون الله، فيقربون له ويستشفعون به ويشركون به. وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء، وهؤلاء وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء، بل قد يكون لأهل هذا الطاغوت شريعة ليست للآخرين، كما كان أهل المدينة الذين يهلون لمناة الثالثة الأخرى، ويتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، حتى أنزل الله تعالى:(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِر اللهِ) [البقرة: ١٥٨] الآية. وهكذا تجد من يتخذ شيئًا من نحو الشرك، كالذين يتخذون القبور وآثار الأنبياء والصالحين مساجد، تجد كل قوم يقصدون بالدعاء والاستعانة والتوجه من لا تعظمه الطائفة الأخرى. بخلاف أهل التوحيد، فإنهم يعبدون الله لا يشركون به، في بيوته التي قد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مع أنه قد جعلت لهم الأرض مسجدًا وطهورًا. وإن حصل بينهم تنازع في شيء مما يسوغ فيه الاجتهاد، لم يوجب ذلك تفرقًا ولا اختلافًا، بل هم يعلمون أن المصيب منهم له أجران، وأن المجتهد المخطئ له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور له. والله هو معبودهم، إياه يعبدون، وعليه يتوكلون، وله يخشون ويرجون، وبه يستعينون ويستغيثون، وله يدعون ويسألون، فإن خرجوا إلى الصلاة في المساجد، كانوا مبتغين فضلًا منه ورضوانًا، كما قال تعالى في نعتهم: ( تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ): [الفتح: ٢٩] (7).

وقال ابن تيمية أيضًا: فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما أمر به باطنًا وظاهرًا. وسبب الفرقة: ترك حظٍّ مما أمر العبد به، والبغي بينهم. ونتيجة الجماعة: رحمة الله، ورضوانه،

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