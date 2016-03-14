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العرابى: ممارسات تركيا بسوريا والعراق ساهمت فى زيادة التفجيرات بأنقرة

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العرابى: ممارسات تركيا بسوريا والعراق ساهمت فى زيادة التفجيرات بأنقرة العرابى: ممارسات تركيا بسوريا والعراق ساهمت فى زيادة التفجيرات بأنقرة
أكد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، عضو مجلس النواب عن دعم ، أن التفجيرات التى شهدتها أنقرة خلال الساعات الماضية، تأتى نتيجة الممارسات التى تقوم بها السلطات التركية فى شمال سوريا والعراق.

وأضاف العرابى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التدخل الذى قامت به تركيا خلال الفترة الماضية ضد سوريا والعراق جعل التفجيرات تزداد داخل الأراضى التركية، موضحا أن الشعب المصرى يدين أى عمل إرهابى ضد المدنيين بشكل عام حتى لو كان فى دولة لديها سياسات معادية.

كانت التركية قالت، فى بيان لها، إن 27 قتيلا سقطوا بالإضافة لـ75 جريحا، أمس الأحد، فى انفجار شاحنة بمحطة أتوبيسات بالقرب من عدة وزارات فى وسط العاصمة التركية أنقرة.

بالصور.. ارتفاع حصيلة قتلى انفجار أنقرة لـ27 وسقوط 75 جريحا

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مصر 365

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