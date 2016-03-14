أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أهالى شبرا الخيمة يشاركون "صحافة المواطن" بصور وفيديوهات لحريق مصنع إطارات

Google+ Print
أهالى شبرا الخيمة يشاركون "صحافة المواطن" بصور وفيديوهات لحريق مصنع إطارات أهالى شبرا الخيمة يشاركون "صحافة المواطن" بصور وفيديوهات لحريق مصنع إطارات
شارك القارئ أحمد حامد، خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بصورٍ ومقاطع حية للحريق الهائل الذى شب بأحد مصانع إنتاج إطارات السيارات بمنطقة عزبة الصعايدة التابعة لمركز شبرا الخيمة ثان فى محافظة القليوبية، كما شارك القارئ محمد عطية بصورٍ من الحادث، مؤكدين أن الحريق متواصل منذ الساعة السابعة مساء أمس وحتى الآن، وإن قوات الحماية المدنية غير قادرة على السيطرة عليه.

فيما قال القارئ أحمد حمدى "الحريق اندلع بسبب أن الهواء طير صاج من المصنع قطع سلك ضغط عالى فوقع وولع".

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع " برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
>

حريق مصنع إطارات (1)

حريق مصنع إطارات (2)

حريق مصنع إطارات (3)

حريق مصنع إطارات (1)

حريق مصنع إطارات (2)

حريق مصنع إطارات (3)

حريق مصنع إطارات (4)

حريق مصنع إطارات (5)


>بالصور.. إندلاع حريق هائل بمخزن إطارات للسيارات بشبرا الخيمة ثان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم

فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم