أهالى شبرا الخيمة يشاركون "صحافة المواطن" بصور وفيديوهات لحريق مصنع إطارات

شارك القارئ أحمد حامد، خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بصورٍ ومقاطع فيديو حية للحريق الهائل الذى شب بأحد مصانع إنتاج إطارات السيارات بمنطقة عزبة الصعايدة التابعة لمركز شبرا الخيمة ثان فى محافظة القليوبية، كما شارك القارئ محمد عطية بصورٍ من الحادث، مؤكدين أن الحريق متواصل منذ الساعة السابعة مساء أمس وحتى الآن، وإن قوات الحماية المدنية غير قادرة على السيطرة عليه.

فيما قال القارئ أحمد حمدى "الحريق اندلع بسبب أن الهواء طير صاج من المصنع قطع سلك ضغط عالى فوقع وولع".

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بالصور.. إندلاع حريق هائل بمخزن إطارات للسيارات بشبرا الخيمة ثان