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جامعة الزقازيق تنظم المؤتمر العلمى الدولى الثانى للقياس والتقويم فى مصر يونيو المقبل

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جامعة الزقازيق تنظم المؤتمر العلمى الدولى الثانى للقياس والتقويم فى مصر يونيو المقبل جامعة الزقازيق تنظم المؤتمر العلمى الدولى الثانى للقياس والتقويم فى مصر يونيو المقبل
بهدف إلقاء الضوء على دور القياس والتقويم فى تطوير المؤسسات التعليمية، ينظم مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق المؤتمر العلمى الدولى الثانى للقياس والتقويم بعنوان "القياس والتقويم والمؤسسات التعليمية" (الواقع/ الرؤى المستقبلية) تحت رعاية الدكتور عبدالحكيم نور الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتور خالد عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال يومى السبت والأحد (30-31يوليو2016 م) بقاعة المنتديات بالجامعة.

صرح بذلك الدكتور محمد المرى محمد إسماعيل مدير مركز القياس والتقويم ومقرر عام المؤتمر مضيفا أن المؤتمر يتضمن ستة محاور تدور حول تقويم نظام الدراسة، وتقويم الطلاب، وتقويم المعلم والقيادات التربوية، وتقويم المناهج الدراسية وطرق التدريس، وتقويم المبانى والأجهزة والمعدات، وتقويم المجتمع والبيئة تتناول العديد من الموضوعات .

جامعة الزقازيق تناقش رسالة ماجستير حول الطرق الحديثة لتربية النشء الرياضية

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مصر 365

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