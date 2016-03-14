أحمد كريمة و مظهر شاهين مدافعان عن "الزند": اعتذر.. و"قانونكم ظالم"

دافع أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، قائلا إنه حال الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية، فالعبارة المنسوبة إليه معيبة و لا يجب أن تصدر منه أو من غيره، مستدركا :"لكن العبارة فيها "لو" و هى حرف امتناع الامتناع و لم يتهجم مباشرة على النبى محمد ، والرسول أوصى بدرء الحدود بالشبهات، والمستشار الزند لم يرتد و يجب الاحتكام إلى الشريعة، لأن قانونكم ظالم و جبار و الشريعة رحيمة".

فيما أوضح مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساء"، و المذاع على فضائية "دريم"،أنه طالما الزند قد استغفر الله يقبل منه الاستتابة، وتابع:"ده اللى بيكفر بالله و يعلنها أمام الناس و يأتى بعد يوم يستغفر و يقول استغفرت الله و أنا على دين محمد تقبل منه التوبة و بتقوله روح بيتك، يبقى لما الزند يقول لو جانى نبى .. هتعلقوا له المشانق".

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